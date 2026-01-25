Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-01-2026 - 11:37 AM | Doanh nghiệp

Quyết định rút lui của Suzuki xuất phát từ sự sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng nhà máy, từ mức đỉnh gần 60.000 xe xuống chỉ còn 4.400 xe mỗi năm.

Suzuki Motor đã đạt thỏa thuận bán nhà máy sản xuất ô tô đặt tại tỉnh Rayong (Thái Lan) cho Ford Motor, đồng thời sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động sản xuất trong nước này. Thông tin được Nikkei Asia dẫn các nguồn tin trong ngành công bố.

Động thái rút lui của Suzuki diễn ra trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản này liên tục ghi nhận sự sụt giảm mạnh về sản lượng tại Thái Lan. Từ mức đỉnh gần 60.000 xe mỗi năm, sản lượng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 4.400 xe trong năm 2024, theo số liệu của công ty nghiên cứu MarkLines.

Suzuki bắt đầu đầu tư vào Thái Lan từ năm 2012, với khoản vốn khoảng 20 tỷ yên (tương đương 128 triệu USD), xây dựng nhà máy có công suất thiết kế lên tới 80.000 xe/năm. Trong giai đoạn cao điểm, cơ sở này chủ yếu sản xuất mẫu hatchback Swift - một trong những dòng xe bán chạy nhất của Suzuki tại khu vực.

Suzuki sẽ dừng sản xuất ô tô tại Thái Lan, nhà máy sang tay Ford- Ảnh 1.

Nhà máy Suzuki tại Thái Lan. (Ảnh: Nikkei Asia)

Tuy nhiên, đại diện Suzuki cho biết các mẫu xe cỡ nhỏ đã không thể thâm nhập thị trường Thái Lan như kỳ vọng ban đầu. Bên cạnh đó, đồng baht mạnh lên cùng những biến động kinh tế trong nước và khu vực cũng gây áp lực đáng kể lên chi phí và hiệu quả sản xuất, buộc hãng phải xem xét lại chiến lược hiện diện tại quốc gia này.

Theo thỏa thuận, các điều khoản tài chính không được công bố, song việc chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản của nhà máy dự kiến sẽ hoàn tất trong những tháng tới. Sau khi thương vụ hoàn tất, Suzuki sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động sản xuất ô tô tại Thái Lan.

Về phía Ford, việc mua lại nhà máy của Suzuki được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm mở rộng và củng cố hoạt động sản xuất tại Thái Lan. Hiện Ford đang vận hành một cơ sở sản xuất liền kề tại Rayong, nơi lắp ráp các mẫu xe chủ lực như Ranger và Everest.

Việc tiếp nhận khu đất khoảng 163 ha của Suzuki giúp Ford có thêm khoảng 65.000 m² diện tích nhà xưởng, qua đó tăng năng lực sản xuất và hậu cần. Đại diện Ford cho biết thương vụ này thể hiện cam kết dài hạn của hãng đối với Thái Lan, đồng thời củng cố vai trò của quốc gia này như một trung tâm xuất khẩu quan trọng phục vụ thị trường ASEAN và các thị trường khác.

Giới quan sát nhận định, thương vụ Suzuki - Ford không chỉ là một giao dịch chuyển nhượng nhà máy đơn thuần, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cục diện ngành ô tô Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, các hãng xe Nhật Bản - từng giữ vị thế thống lĩnh tại Thái Lan - đang chịu áp lực ngày càng lớn trước sự mở rộng nhanh chóng của các thương hiệu xe điện Trung Quốc, đặc biệt ở phân khúc xe du lịch cỡ nhỏ và xe điện giá cạnh tranh.

Theo Mạnh Hùng

VTCNews

