Một công ty tài chính trả lương thưởng 44 triệu đồng/tháng cho nhân viên, cao hơn nhiều ngân hàng

26-01-2026 - 00:09 AM | Doanh nghiệp

Năm 2025, tổng số cán bộ, công nhân viên bình quân là 282 người, giảm 13 người so với năm 2024. Tiền lương bình quân là 42,3 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân đạt tới 44,5 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo tài chính quý IV, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (mã CK: EVF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.104 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước và vượt hơn 15% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của EVF đạt 894,3 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1.123 đồng/cổ phiếu.

Tổng thu nhập hoạt động cả năm đạt 2.213 tỷ đồng. Biên lãi ròng (NIM) được duy trì ở mức 3,06%.

Động lực chính đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thu nhập lãi thuần năm 2025 đạt 1.891 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước. Song song đó, hoạt động đầu tư cũng là điểm sáng, mang về 170,7 tỷ đồng trong năm.

Tại thời điểm 31/12/2025, dư nợ tín dụng của EVF đạt 61.745 tỷ đồng, với cơ cấu phân bổ đa dạng vào các lĩnh vực như điện lực, xây dựng, bán buôn – bán lẻ, tài chính, công nghệ và bất động sản...

Ngoài ra, yếu tố giúp EVF duy trì kết quả tích cực là khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cả năm 2025 của EVF ở mức 12,67%.

Một công ty tài chính trả lương thưởng 44 triệu đồng/tháng cho nhân viên, cao hơn nhiều ngân hàng- Ảnh 1.

Năm 2025, tổng số cán bộ, công nhân viên bình quân là 282 người, giảm 13 người so với năm 2024. Tiền lương bình quân là 42,3 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân đạt tới 44,5 triệu đồng/tháng.

Con số này cao hơn thu nhập bình quân của nhân viên nhiều ngân hàng như TPBank (43,42 triệu đồng), Vietcombank (42 triệu đồng), ACB (41 triệu đồng), Sacombank (41 triệu đồng) và VPBank (41 triệu đồng)...﻿

Một công ty tài chính trả lương thưởng 44 triệu đồng/tháng cho nhân viên, cao hơn nhiều ngân hàng- Ảnh 2.

Kết phiên giao dịch ngày 23/1, cổ phiếu EVF có giá 11.750 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 8.900 tỷ đồng.

Phụng Tiên

