Doanh nghiệp, hộ kinh doanh không phải khai, nộp phí môn bài từ 2026

26-01-2026 - 08:35 AM | Doanh nghiệp

Từ 2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài và hồ sơ khai lệ phí này cho năm nay và các năm tiếp theo.

Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố về việc bỏ lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo; yêu cầu thu đủ số tiền lệ phí môn bài phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước vào ngân sách nhà nước.

Ảnh minh hoạ.

Căn cứ Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Nghị định 362/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí quy định, kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Theo đó, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh không cần phải nộp lệ phí môn bài kể từ ngày 1/1/2026.

Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung này đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026 và thực hiện rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định để thu đúng, thu đủ số tiền lệ phí môn bài phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước vào ngân sách nhà nước.

Ngoài chính sách bãi bỏ lệ phí môn bài từ năm 2026, Nghị quyết 198 còn quy định nhiều chính sách hỗ trợ thuế, phí, lệ phí như sau:

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thời gian miễn, giảm thực hiện theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Miễn thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Miễn thuế thu nhập cá nhân 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học làm việc cho doanh nghiệp, trung tâm, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Chi phí đào tạo, đào tạo lại nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Lương nghìn đô nhưng không mất thuế: Những ai thuộc diện được hưởng ưu đãi đặc biệt này từ 2026?

Theo Hồ Hương

Đại đoàn kết

lệ phí môn bài

