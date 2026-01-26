Một công ty chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 30%, trả vào đầu tháng 3

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mức tạm ứng hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với tổng tỷ lệ chia 58% trong năm 2024, đồng thời tiệm cận mặt bằng cổ tức giai đoạn 2022-2023 khi Công ty duy trì tỷ lệ 36%.

CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/02, thời gian thanh toán dự kiến vào 05/03. Tổng giá trị chi trả gần 35 tỷ đồng.

Đây là đợt tạm ứng nằm trong kế hoạch chia cổ tức tối thiểu 35% tiền mặt của GVT trong năm 2025. Mức tạm ứng hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với tổng tỷ lệ chia 58% trong năm 2024, đồng thời tiệm cận mặt bằng cổ tức giai đoạn 2022-2023 khi Công ty duy trì tỷ lệ 36%.

Về Giấy Việt Trì, tiền thân là Nhà máy Giấy Việt trì, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1961. Sản phẩm chủ yếu của công ty hiện nay giấy Duplex coated, giấy Krafliner, giấy in viết, giấy bao gói xi măng, giấy sóng...﻿

Tình hình kinh doanh của GVT tương đối ổn định. Năm 2024, doanh thu thuần của công ty xấp xỉ 1.800 tỷ, tăng 9%. LNTT tăng đột biến 232% lên mức 139 tỷ đồng. Sang tới năm 2025, công ty lên kế hoạch sản lượng vượt mức 160 nghìn tấn, doanh thu thuần và LNTT lần lượt đạt 1.780 tỷ và 98 tỷ đồng, mục tiêu trả cổ tức với tỷ lệ lớn hơn 35%.

GVT là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức tiền mặt cao và gần như đều đặn qua các năm. Cơ cấu cổ đông của công ty ghi nhận Tổng Công ty Giấy Việt Nam nắm gần 3,4 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 29% vốn. Ngoài ra, cổ đông lớn còn có sự xuất hiện đáng chú ý của nhà đầu tư Lê Xuân Lương – một "tay to" có “sở thích” nắm các cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất có lợi nhuận ổn định, cổ tức đều đặn hàng năm.

Hiện doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính các quý của năm 2025.

Phụng Tiên

markettimes.vn

