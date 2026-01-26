Mới đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, MCK: SVC, sàn HoSE) đã có văn bản công bố thông tin bất thường về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Theo đó, căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất (lập tại ngày chốt danh sách 12/9/2025), Savico có tổng cộng 999 cổ đông.

Trong đó gồm 2 cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Tasco Auto và Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV nắm giữ 94,88% cổ phiếu có quyền biểu quyết, 997 cổ đông còn lại nắm 5,12% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ảnh minh họa

Với cơ cấu cổ đông nêu trên, Savico chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11, Điều 1 Luật số 56/2024/QH14.

Cụ thể, công ty không đảm bảo điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Savico cho biết, doanh nghiệp đang nỗ lực làm việc với các cổ đông lớn cũng như báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là duy trì tư cách công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong một diễn biến khác, trước đó, Savico đã có văn bản thông báo về việc hủy thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt. Lý do hủy là để rà soát và thực hiện lại thủ tục theo đúng quy định.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Savico mang về doanh thu thuần hơn 20.547 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 493 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Savico tăng 34,6% so với đầu năm, lên mức gần 12.067 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 4.268 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 2.343 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 9.055 tỷ đồng, tăng 37,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính gần 4,748 tỷ đồng.



