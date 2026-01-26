TPHCM giao Tập đoàn Trường Hải nghiên cứu dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm

Theo quyết định của UBND TPHCM, Thành phố đã xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1937 ngày 22/1/2026 về việc nghiên cứu phương án đầu tư dự án tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Trên cơ sở đó, UBND TP chấp thuận để Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án.

Theo chỉ đạo, Tập đoàn Trường Hải phải hoàn thành báo cáo trong thời hạn 4 tháng, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Thành phố nhấn mạnh, việc cho phép nghiên cứu chỉ mang tính chất cho phép đề xuất phương án, không làm phát sinh hay đồng nghĩa với việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu để triển khai dự án.

Phối cảnh ga ngầm trung tâm Bến Thành. Ảnh: MAUR

Trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc quá thời hạn mà không hoàn thành, hoặc Thành phố lựa chọn triển khai dự án bằng nguồn vốn, hình thức đầu tư khác, Tập đoàn Trường Hải phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện. Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM để phục vụ công tác quản lý nhà nước và tham khảo theo quy định.

Trong quá trình lập báo cáo, UBND TPHCM yêu cầu Tập đoàn Trường Hải chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm bảo đảm nội dung nghiên cứu toàn diện, có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế, tài chính và tổ chức thực hiện. Các phương án đề xuất phải phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng phát triển, quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành giao thông của TPHCM, đồng thời tuân thủ đúng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường.

Phối cảnh ga ngầm trung tâm Bến Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: MAUR

UBND TPHCM cũng giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc mạng lưới đường sắt đô thị theo Quyết định số 1195 ngày 28/3/2025; đồng thời phối hợp, hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý và lưu trữ kết quả nghiên cứu do Tập đoàn Trường Hải thực hiện.

Các sở, ngành gồm Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan được giao phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối và vận hành hệ thống đường sắt đô thị của TPHCM.

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các sở, ngành liên quan tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về kết quả nghiên cứu và phương án đầu tư dự án.

Theo quy hoạch, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm có chiều dài khoảng 6,2km, toàn bộ đi ngầm. Tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành, chạy dọc đường Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn sang Khu đô thị mới Thủ Thiêm và tiếp tục theo trục Mai Chí Thọ đến ga Thủ Thiêm. Đây là một trong ba đoạn quan trọng của tuyến metro số 2 có tổng chiều dài hơn 60km, kết nối từ Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.

Hiện nay, phương án kết nối giữa Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã được định hướng thông qua hệ thống đường sắt đô thị. Trong đó, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã được khởi công ngày 15/1/2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2030.

Cùng với tuyến này, việc tiếp tục triển khai metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và tiến tới hình thành tuyến Thủ Thiêm - Long Thành sẽ tạo nên trục kết nối liên hoàn, góp phần tăng cường khả năng liên thông giữa hai sân bay lớn nhất khu vực phía Nam.

Việc đẩy mạnh nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm vì vậy được xem là bước đi then chốt, không chỉ nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM mà còn nâng cao năng lực kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm và các trục giao thông huyết mạch.