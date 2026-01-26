Đàn heo của tỷ phú Trần Đình Long xuất chuồng hơn 660.000 con năm 2025

Tỷ phú Trần Đình Long

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong bối cảnh tổng đàn heo trong nước suy giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, các trang trại của Hòa Phát vẫn duy trì được sản lượng nhờ mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, vận hành theo quy trình khép kín, kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt và đặt tại những khu vực không chịu tác động của lũ lụt.

Nguồn heo giống cụ kỵ của doanh nghiệp được nhập khẩu từ DanBred International (Đan Mạch), gồm ba dòng thuần chủng Landrace, Yorkshire và Duroc. Heo giống được đưa về Việt Nam khi đạt 7–12 tuần tuổi, nuôi đến 31–33 tuần mới đưa vào phối giống. Đàn giống được tiêm phòng đầy đủ và sử dụng thức ăn do Hòa Phát sản xuất, qua đó giúp cải thiện tốc độ tăng trọng và hệ số chuyển hóa thức ăn.

Hòa Phát bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi heo từ năm 2015, với hệ thống trang trại được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu. Hiện doanh nghiệp đang vận hành 7 trang trại tại các tỉnh Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ và Đồng Nai, với tổng đàn giống khoảng 25.000 con và công suất thiết kế 750.000 heo thương phẩm mỗi năm.

Riêng tại Đồng Nai, Hòa Phát sở hữu ba trang trại có tổng diện tích hơn 170 ha, được đầu tư đồng bộ hệ thống làm mát, thông gió, cho ăn và cấp nước tự động, cùng quy trình xử lý chất thải khép kín. Trang trại Long Hà 2 chuyên nuôi heo thịt dự kiến đi vào vận hành từ năm 2026, qua đó bổ sung thêm nguồn cung heo thương phẩm cho doanh nghiệp.

Từ năm 2019, heo giống của Hòa Phát đã được phân phối ra thị trường. Đến năm 2024, mảng chăn nuôi heo đóng góp 44,2% tổng doanh thu của Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA).

Chăn nuôi heo hiện là một trong bốn trụ cột kinh doanh của HPA, bên cạnh thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò và trang trại gà đẻ trứng. Trong cơ cấu hoạt động, đây cũng là mảng mang lại tỷ trọng doanh thu lớn nhất cho doanh nghiệp.

HPA hiện nằm trong Top 10 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, đạt sản lượng 900.000 heo thương phẩm/năm, mở rộng quy mô chăn nuôi bò lên 73.000 con/năm và duy trì sản lượng 336 triệu quả trứng gà mỗi năm.



