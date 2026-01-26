Máy bay Vietnam Airlines quay đầu khẩn cấp: Lý do phía sau khiến hàng trăm hành khách đồng loạt im lặng, không một lời phàn nàn

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, sau khoảng 37 phút cất cánh, một hành khách nữ mang quốc tịch Tây Ban Nha bất ngờ xuất hiện các triệu chứng co giật và nôn ra máu. Ngay khi phát hiện tình huống, phi hành đoàn đã phát thông báo kêu gọi sự hỗ trợ y tế từ các hành khách trên chuyến bay.

Thời điểm đó, có hai hành khách là bác sĩ đã trực tiếp tham gia hỗ trợ sơ cứu cho bệnh nhân và khuyến cáo cần quay đầu máy bay để đảm bảo an toàn tính mạng. Trên cơ sở đánh giá tình trạng sức khỏe hành khách cùng ý kiến chuyên môn của các bác sĩ, cơ trưởng đã quyết định cho máy bay quay trở lại TP.HCM, đồng thời phối hợp với trung tâm điều hành và các đơn vị mặt đất để chuẩn bị phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1h39 cùng ngày. Hành khách gặp sự cố sức khỏe sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục theo dõi và điều trị, đi cùng có người thân và đại diện của Vietnam Airlines.

Việc điều chỉnh hành trình khiến chuyến bay VN31 chậm khoảng 2 giờ 55 phút so với kế hoạch ban đầu, đồng thời ảnh hưởng đến việc nối chuyến của một số hành khách. Tuy nhiên, theo Vietnam Airlines, quyết định quay đầu đã nhận được sự chia sẻ và đồng thuận của toàn bộ hành khách trên chuyến bay, với ưu tiên cao nhất dành cho tính mạng và sức khỏe của người gặp nạn.

Vietnam Airlines khẳng định an toàn và sức khỏe của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống khai thác.