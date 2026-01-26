Vincom Retail báo lãi sau thuế năm 2025 gần 6.500 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ

Ngày 26/01/2025, Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán “VRE”) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Trong năm 2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ nhờ vào tỷ lệ lấp đầy duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) và sự đóng góp ổn định từ các TTTM khai trương trong năm 2024 và 2025.

Sau khi đã bàn giao gần hết các căn shophouse năm 2024, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.837 tỷ đồng, đạt 92,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.446 tỷ đồng, tăng trưởng 57,4% và đạt 137% kế hoạch năm.

Nếu như loại trừ lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 105% kế hoạch năm.

Trong năm nay, Vincom Retail đã mở mới 3 TTTM theo mô hình “One-stop Shoppertainment” với diện tích sàn bán lẻ (GFA) tăng thêm tổng cộng gần 120.000 m 2 , bao gồm Vincom Mega Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island, và Vincom Plaza Vinh, đạt độ phủ 90 TTTM tại 31/34 tỉnh thành trên cả nước, với hơn 1,91 triệu m 2 diện tích sàn bán lẻ.

Song song với đó, Công ty đã thực hiện nâng cấp toàn diện các TTTM. Các dự án tiêu biểu là dự án cải tạo nội thất tại Vincom Center Bà Triệu, Vincom Center Đồng Khởi và nâng cấp hơn 800 hạng mục cơ sở vật chất tại hàng loạt các TTTM khác.

Bên cạnh đó, hơn 1.300 gian hàng trong hệ thống TTTM Vincom cũng thực hiện cải tạo không chỉ về thiết kế, nâng cấp cơ sở vật chất gian hàng, mà còn về sản phẩm, điển hình là chuỗi siêu thị WinMart thực hiện nâng cấp, góp phần mang lại không gian mua sắm hiện đại và đẳng cấp.

Lưu lượng khách trên toàn hệ thống tăng trưởng 21% so với năm 2024, qua đó khẳng định giá trị vượt trội và cam kết đồng hành cùng khách thuê.

Hệ thống điện mặt trời đã được lắp đặt tại 60/90 TTTM, cung ứng 15,9 triệu kWh và giúp cắt giảm gần 12.809 tấn CO₂ phát thải.