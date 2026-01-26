Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hệ sinh thái Genesis tìm kiếm “đồng sự” kiến tạo cuộc sống xanh

26-01-2026

Hệ sinh thái Genesis tìm kiếm “đồng sự” kiến tạo cuộc sống xanh

Hệ sinh thái Genesis là tổ chức lấy giá trị và văn hóa làm nền tảng hoạt động, bao gồm những con người có mong muốn góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, nơi con người, xã hội và thiên nhiên kết nối hài hòa, tất cả cùng nhau tìm lại điểm cân bằng.

Genesis đang mở rộng vòng tay chào đón những cá nhân không chỉ có năng lực mà còn sở hữu một sứ mệnh cá nhân cao cả với khát khao tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Đó là những người dám nhìn lại và "lật lại" những vấn đề cũ dưới lăng kính tử tế hơn, những người luôn kiên định làm việc vì những giá trị dài hạn thay vì chỉ chạy theo những kết quả ngắn hạn trước mắt. Nếu bạn nhận thấy mình luôn trăn trở về trách nhiệm xã hội và mong muốn để lại dấu ấn ý nghĩa, rất có thể bạn chính là mảnh ghép "Đồng Sự" mà Hệ sinh thái Genesis đang tìm kiếm.

Khi gia nhập đội ngũ, bạn sẽ cùng chúng tôi vận hành dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: Nhiệt huyết – Học hỏi – Đồng sự. Đây là môi trường lý tưởng để mỗi cá nhân vừa có cơ hội phát triển bản thân toàn diện, vừa được chung tay góp sức vào công cuộc kiến tạo tương lai. Nếu tiếng gọi từ những giá trị này chạm đến trái tim bạn, hãy đừng ngần ngại kết nối với chúng tôi để cùng bắt đầu hành trình xanh đầy thú vị này.

Liên hệ tại đây: https://genesis.1office.vn/rc7-7?lang=vn&source_id=1

Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực – Hệ sinh thái Genesis

Website:

https://genesiseco.vn (đang hoàn thiện)

https://chgroup.vn

Địa chỉ:

Hà Nội: 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đà Nẵng: Ecohome Hòa Hiệp, Đường Mê Linh, Phường Hải Vân, Đà Nẵng

Buôn Ma Thuột: Khu đô thị Eco city Premia, km7 Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Quy Nhơn: Ecolife Riverside, Điện Biên Phủ, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định

Đà Lạt: Trạm Hành, Thành Phố Đà Lạt

EcoLife Riverside

