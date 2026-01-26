Siêu dự án 750 triệu đô của doanh nghiệp Việt phía sau "cuộc lột xác" của vùng đất Nam Lào

Tỉnh Attapeu và Sekong, thuộc khu vực Nam Lào, từng được biết đến với điều kiện khí hậu khô hạn và cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Người dân địa phương chủ yếu canh tác theo phương thức truyền thống, tự cung tự cấp, thu nhập thấp, dẫn đến tình trạng di cư để tìm kiếm cơ hội sinh kế tốt hơn.

Từ năm 2019, Khu liên hợp (KLH) HAGL Agrico Lào bắt đầu thực hiện chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp tích hợp và tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ, quy mô lớn và mang tính công nghiệp. Theo đó, các xí nghiệp trồng chuối, cỏ, xoài và chăn nuôi bò lần lượt được quy hoạch và xây dựng.

Dự án "siêu" nông nghiệp của doanh nghiệp trên đất Lào.

Năm 2024, KLH HAGL Agrico Lào ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Nam Lào trở thành một trung tâm nông nghiệp xanh và bền vững hàng đầu khu vực.

Thông tin trên Báo Chính phủ, HAGL Agrico đã công bố kế hoạch đầu tư dự án sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong (Lào), với tổng mức đầu tư 750 triệu USD. Dự án dự kiến bắt đầu có lợi nhuận vào năm 2028.

Dự án có tổng diện tích đất 27.384 ha, tổng vốn đầu tư 18.090 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của HAGL Agrico là 9.650 tỷ đồng và vốn vay là 8.440 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án dự kiến mang lại lợi nhuận khoảng 2.450 tỷ đồng mỗi năm từ năm 2028.

Dự án do HAGL Agrico làm nhà đầu tư thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào.

Dự án này được kỳ vọng mang về doanh thu khoảng 13.500 tỷ đồng mỗi năm (tương đương 550 triệu USD/năm) và lợi nhuận khoảng 2.450 tỷ đồng/năm (gần 100 triệu USD/năm), với tỷ suất lợi nhuận ước đạt 18%.

Doanh nghiệp làm gì trên đất Lào?

Tại dự án này, HAGL Agrico tiến hành trồng các loại cây ăn trái phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương như chuối, xoài, bưởi, sầu riêng…, kết hợp với chăn nuôi bò theo hình thức bán chăn thả.

Đồng thời, công ty sẽ triển khai hệ thống cơ sở chế biến trái cây; sản xuất sợi; sản xuất phân hữu cơ vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất nông nghiệp khép kín và bền vững.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 624.000 tấn trái cây tươi các loại và 25.000 tấn trái cây chế biến mỗi năm để xuất khẩu, cùng với đó là khoảng 17.000 tấn thịt bò thương phẩm mỗi năm.

Mô hình đã tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Sau khi được cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư, HAGL Agrico bắt đầu triển khai dự án và đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ vào năm 2028. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp từng bước vực dậy hoạt động kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Vùng đất khô cằn trước đây đang dần được thay thế bằng những cánh đồng chuối xanh mướt, những trang trại bò hiện đại và hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp ngày càng hoàn thiện.

Nam Lào đã thay đổi

Mô hình sản xuất tuần hoàn của KLH không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tái chế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi và phân bón, qua đó góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đồng thời, KLH tạo điều kiện cho người lao động địa phương có công ăn việc làm với nguồn thu nhập ổn định; bố trí nơi ở tại khu nhà khép kín, miễn phí ba bữa ăn mỗi ngày, tổ chức lớp mẫu giáo và xây dựng các công trình phúc lợi nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân và gia đình.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phối hợp với các đơn vị tổ chức các khóa đào tạo về kỹ thuật canh tác hiện đại, giúp người dân địa phương tiếp cận kiến thức và công nghệ mới.

Nhờ chiến lược đầu tư bài bản, KLH không chỉ hình thành vùng sản xuất quy mô lớn mà còn góp phần chuyển đổi sinh kế cho người dân Nam Lào, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương.