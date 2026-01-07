GAS, BSR, POW, PLX cùng các cổ phiếu năng lượng đồng loạt tím trần: Điều gì đang xảy ra

Ảnh minh họa

Phiên 7/1 ghi dấu mốc lịch sử khi VN-Index bứt phá 45,31 điểm (+2,49%), thiết lập đỉnh mới tại 1.861,58 điểm. Sắc xanh áp đảo trên HoSE với 256 mã tăng, cộng hưởng cùng dòng tiền mạnh mẽ đẩy thanh khoản lên xấp xỉ 33.000 tỷ đồng. Khối ngoại cũng góp phần củng cố tâm lý lạc quan khi đảo chiều mua ròng 522 tỷ đồng.

Cổ phiếu năng lượng đồng loạt tím trần

Trong bối cảnh thị trường "thăng hoa", nhóm cổ phiếu năng lượng nổi lên như một "ngòi nổ" chính. Không chỉ dừng lại ở sự dẫn dắt của các trụ cột, sắc tím (tăng trần) đã lan tỏa đồng loạt. Cặp đôi GAS và PLX sớm chốt phiên tại mức giá trần, kéo theo hàng loạt mã khác như POW, PVT, BSR, PVG cũng tăng hết biên độ.

Bên cạnh đó, sắc xanh tích cực cũng bao phủ các mã còn lại như OIL với mức tăng ấn tượng trên 5%, PVD (1,35%).

Lý giải cho đà tăng phi mã và tâm điểm thu hút dòng tiền vào nhóm năng lượng, giới quan sát cho rằng thị trường đang phản ứng với những diễn biến mới từ Venezuela. Dù tác động thực tế lên cung cầu toàn cầu chưa lớn, nhưng sự kiện này đã trở thành "cái cớ" (trigger) hoàn hảo kích hoạt dòng tiền đầu cơ, biến nỗi lo ngại vĩ mô thành động lực mua đuổi.

"Game" thoái vốn kích hoạt cơn sốt trên nền tảng sở hữu cô đặc

Tuy nhiên, động lực sâu xa khiến dòng tiền lớn chấp nhận "đánh lên" quyết liệt nằm ở sự cộng hưởng giữa kỳ vọng thoái vốn và đặc tính khan hiếm hàng trôi nổi.

Giới đầu tư đang đặt cược vào Nghị quyết kinh tế Nhà nước (dự kiến ban hành năm 2026) sẽ là "cú hích" pháp lý, buộc các doanh nghiệp phải đẩy nhanh lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước để đáp ứng điều kiện niêm yết và nâng cao hiệu quả. Thông báo gần đây của PV GAS công bố việc không đủ chuẩn công ty đại chúng đang biến áp lực thoái vốn thành cơ hội định giá lại tài sản.

Cơ cấu cổ đông "siêu cô đặc" tại nhóm năng lượng

Chính bối cảnh này đã làm lộ rõ sự hấp dẫn của cơ cấu cổ đông "siêu cô đặc" tại nhóm năng lượng. Số liệu cho thấy tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại các "ông lớn" này luôn ở mức chi phối tuyệt đối: PGV (99%), GAS (96%), BSR (92%), hay ngay cả những mã thanh khoản cao như POW (80%) và PLX (76%).

Bệ đỡ từ nền tảng cơ bản 25,7 tỷ USD

Đà tăng giá hiện tại được củng cố vững chắc bởi câu chuyện tăng trưởng dài hạn của ngành. Chiến dịch tái đầu tư 25,7 tỷ USD cho giai đoạn 2025-2030, tập trung vào các siêu dự án như Lô B – Ô Môn, đang tạo ra khối lượng công việc khổng lồ (backlog) cho toàn chuỗi giá trị.

Triển vọng lợi nhuận năm 2026 cũng đang mở ra đầy hứa hẹn. Đơn cử, PVS đang nắm giữ backlog kỷ lục mảng cơ khí xây lắp ước tính 5,3 tỷ USD; PVD hưởng lợi từ giá thuê giàn khoan neo cao quanh mốc 120.000 USD/ngày. Ở khối hạ nguồn, GAS dự kiến lãi trước thuế năm 2025 khoảng 14.500 tỷ đồng, trong khi BSR cũng đã chuyển lãi mạnh mẽ trong quý IV/2025.