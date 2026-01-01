Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 27/1: FPT lãi trước thuế hơn 13.000 tỷ, một doanh nghiệp thủy sản báo lãi năm gấp 4,4 lần cùng kỳ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 27/1:

FPT đã công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 với doanh thu đạt 70.113 tỷ đồng, tăng 11,6% so với 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.039 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 9.369 tỷ đồng và 5.211 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 19 % và 21% so với cùng kỳ 2024.

Tính riêng trong tháng 12/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 7.913 tỷ đồng và LNTT đạt 1.038 tỷ đồng.

Vincom Retail (VRE) báo lãi trước thuế quý 4 đạt 3.341 tỷ đồng, tăng trưởng 144% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, Vincom Retail ghi nhận mức lãi 8.083 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với thực hiện năm 2024.

Cùng chiều tăng trưởng, Petrosetco PSD (PSD) ghi nhận một quý cuối năm thăng hoa với lợi nhuận đạt 59 tỷ đồng, tăng trưởng 166%. Tính chung cả năm 2025, PSD mang về 179 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 71%.

Caseamex (CCA) tính chung cả năm 2025, doanh nghiệp thủy sản này đạt 50 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng tới 342% so với năm trước.﻿

Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH) dù quý 4 giảm 24% nhưng vẫn đóng góp mức lãi 374 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, DNH lãi 1.169 tỷ đồng.

VNPD ghi nhận lãi cả năm đạt 337 tỷ đồng, tăng trưởng 27%.

Than Mông Dương (MDC) ghi nhận lợi nhuận quý 4 giảm 40% và lãi cả năm cũng giảm 42% còn 41 tỷ đồng.﻿

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025: