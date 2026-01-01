Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một công ty bất động sản liên quan bầu Hiển bất ngờ giảm vốn từ 1.000 tỷ đồng còn 65 tỷ đồng

27-01-2026 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

T&T Land, thuộc hệ sinh thái T&T Group, được thành lập từ tháng 12/2007, từng có thời điểm mà người đại diện pháp luật và Tổng Giám đốc là ông Đỗ Vinh Quang.

CTCP Tập đoàn Bất động sản T&T (T&T Land), từng có thời gian có Tổng Giám đốc là ông Đỗ Vinh Quang, vừa có công bố bất ngờ về vốn điều lệ.

﻿Vốn điều lệ của doanh nghiệp giảm từ 1.000 tỷ đồng còn 65 tỷ đồng, tương đương 6,5%.

Đáng chú ý, trước thay đổi, trong 1.000 tỷ đồng của doanh nghiệp, có tới 750 tỷ đồng được đại diện bởi CTCP Tập đoàn T&T với người đại diện theo ủy quyền là ông Đỗ Quang Hiển. Sau thay đổi, con số vốn điều lệ 65 tỷ đồng còn ít hơn cả con số 750 tỷ đồng và không còn thấy tên Tập đoàn T&T hay ông Đỗ Quang Hiển.

T&T Land, thuộc hệ sinh thái T&T Group, được thành lập từ tháng 12/2007, trụ sở tại phố Phạm Sư Mạnh, Hà Nội. Hồi năm 2023, doanh nghiệp này từng có người đại diện pháp luật và Tổng Giám đốc là ông Đỗ Vinh Quang. Theo cập nhật mới nhất, Tổng Giám đốc đang là bà Đinh Thị Thanh Huyền.

T&T Group là tập đoàn hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực như tài chính - ngân hàng; bất động sản; năng lượng; hạ tầng, logistics, hàng không; công thương; nông, lâm nghiệp và thể thao... từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh trên toàn quốc.

Vietravel Airlines sắp đổi tên sau khi T&T Group thành cổ đông chiến lược

Trí Khang

Nhịp sống thị trường

t&t group

