Khoảnh khắc Bầu Hiển sánh vai Samsung, Marvell bấm nút VIIE 2025: T&T Group khoe 'siêu vũ khí' thay đổi cuộc chơi logistics

Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025), diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc là nơi quy tụ những tinh hoa công nghệ và các giải pháp đột phá. Giữa hàng trăm gian hàng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, các startup năng động và viện nghiên cứu uy tín, T&T Group gây chú ý với mô hình và các giải pháp công nghệ của Trung tâm Logistics và cảng cạn ICD Vĩnh Phúc (SuperPort™).

Đây là "siêu cảng" logistics thông minh đầu tiên trong Mạng lưới logistics thông minh ASEAN do T&T Group và "ông lớn" logistics châu Á - YCH Group (Singapore) hợp tác phát triển.

Sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm tại sự kiện đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của đổi mới sáng tạo đối với tương lai phát triển của đất nước. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư khẳng định rằng đổi mới sáng tạo cần phải “lan tỏa và thấm sâu vào đời sống xã hội”, trở thành động lực chính cho sự thịnh vượng quốc gia.

Trong bối cảnh đó, việc ông Đỗ Quang Hiển được mời tham gia nghi thức hưởng ứng cùng Tổng Bí thư và lãnh đạo của Samsung, Marvell, mang đến thông điệp về sự công nhận vai trò của các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam có tầm vóc, dám nghĩ dám làm, không chỉ trong việc phát triển kinh doanh mà còn trong việc đầu tư vào công nghệ cao.

Những doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ là những con sếu đầu đàn tạo ra giá trị mới và đóng góp trực tiếp vào quá trình hiện đại hóa đất nước. Đó còn là một sự khẳng định vị thế "ngang hàng" của doanh nghiệp Việt với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới trong hành trình đổi mới sáng tạo.

SuperPort™ là dự án hạ tầng logistics thông minh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên tại Việt Nam. Vượt ra ngoài khuôn khổ của một cảng cạn thông thường, SuperPort™ được định vị là một hệ sinh thái logistics toàn diện, tích hợp công nghệ 4.0 vào mọi khâu vận hành, kỳ vọng sẽ định nghĩa lại chuỗi cung ứng tại Việt Nam và khu vực.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™ cho biết, Việt Nam SuperPort™ đã, đang và sẽ tích hợp các công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được triển khai thành công tại Thành phố Chuỗi cung ứng - Supply Chain City (SCC) của Tập đoàn YCH ở Singapore.

Bên cạnh đó, "siêu cảng" còn triển khai hợp tác phát triển các giải pháp AI cùng các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới nhằm tăng cường năng lực xử lý hàng hóa và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam.

Trọng tâm của siêu cảng thông minh này là 4 giải pháp: Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới cho vận hành hàng không; nền tảng kết nối logistics; xử lý hàng hóa tự động bằng robot và xây dựng lộ trình theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới cam kết Net Zero vào năm 2040.

Theo Tiến sĩ Yap Kwong Weng, dự án đang nghiên cứu ứng dụng AI để tạo ra một cuộc cách mạng trong xử lý chứng từ hàng không. Hệ thống này sẽ tự động trích xuất và xác thực thông tin, giúp đơn giản hóa thủ tục tuân thủ, loại bỏ các quy trình thủ công phức tạp và nâng cao độ chính xác lên mức tối đa. Song song đó, công nghệ AI còn được tích hợp vào hệ thống soi chiếu an ninh, giúp chủ động phát hiện và cảnh báo hàng cấm, hàng nguy hiểm theo thời gian thực, tạo ra một lá chắn an ninh vững chắc và hiệu quả.

Về mặt kết nối, SuperPort™ đã tạo ra một liên minh chiến lược với những tên tuổi lớn như Vietnam Post Logistics, Visa và Doxa (Singapore). Sự hợp tác này nhằm kiến tạo một nền tảng thị trường logistics tích hợp, một "xa lộ số" giúp các SME Việt Nam số hóa toàn diện từ khâu đặt hàng đến thanh toán. Nền tảng không chỉ minh bạch hóa quy trình qua việc theo dõi đơn hàng thời gian thực mà còn kết nối doanh nghiệp với kho ngoại quan, vận tải và các dịch vụ tài chính, giúp cải thiện dòng tiền và mở rộng cánh cửa tham gia vào thương mại toàn cầu.

Mục tiêu của SuperPort™ không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả mà còn hướng tới một nền logistics xanh và bền vững. Việc tối ưu hóa lộ trình và giảm thời gian chờ đợi của phương tiện góp phần đáng kể vào việc giảm phát thải carbon, phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26.

SuperPort™ là một trong những dự án quan trọng nhất trong chiến lược đầu tư đa ngành của T&T Group.

Trong lĩnh vực Năng lượng, với tổng công suất đầu tư lũy kế đạt gần 2.900 MW, T&T Group là một trong những nhà phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam. Tập đoàn đã đưa vào vận hành 10 nhà máy điện gió và điện mặt trời, đồng thời đang triển khai dự án điện khí LNG gần 2,3 tỷ USD tại Quảng Trị và các dự án năng lượng xuyên biên giới với Lào. Mục tiêu của tập đoàn là đến năm 2035, đạt tổng công suất phát điện lên tới 20.000 MW, chủ yếu từ năng lượng sạch, đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của quốc gia vào năm 2050.

Trong lĩnh vực Hạ tầng và Bất động sản, bên cạnh dự án SuperPort™ mang tính đột phá, T&T Group còn được biết đến với việc đầu tư vào các khu đô thị, trung tâm thương mại và hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả nước, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy liên kết vùng.

Ngoài ra, T&T Group còn ghi dấu ấn trong các lĩnh vực khác như hàng không với Viettravel Airlines, tài chính ngân hàng, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại dịch vụ. Sự đa dạng này không chỉ tạo ra một nền tảng tài chính vững chắc mà còn cho phép T&T Group tạo ra một hệ sinh thái cộng hưởng, nơi các lĩnh vực kinh doanh có thể hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.