Khởi tố Giám đốc công ty sản xuất hàng nghìn chai tương ớt, nước chấm giả

Thông tin từ Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc, có trụ sở tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà do công ty sản xuất có dấu hiệu giả về chất.

Số sản phẩm này được xác định đã và đang được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và các đại lý phân phối thực phẩm trên địa bàn.

Khu vực sản xuất, chế biến nước chấm, tương ớt Công ty Ngân Hà. Ảnh: CQCA

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1992, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) là Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc thừa nhận là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Do mục đích giảm chi phí sản xuất, Quang đã chỉ đạo nhân viên mua các loại nguyên liệu có giá thành thấp hơn so với nguyên liệu đã đăng ký, công bố theo quy định để đưa vào sản xuất tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà, bất chấp các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đối tượng Nguyễn Minh Quang tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Để làm rõ bản chất vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ tang vật gồm 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm nhãn hiệu Ngân Hà. Ngày 20/11/2025, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành Kết luận giám định, khẳng định toàn bộ số sản phẩm nêu trên là hàng giả.

Ảnh: CQCA

Trên cơ sở kết quả điều tra, tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quang về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo quy định tại Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.