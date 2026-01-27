Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Giám đốc công ty sản xuất hàng nghìn chai tương ớt, nước chấm giả

27-01-2026 - 06:42 AM | Doanh nghiệp

Để giảm chi phí sản xuất, Quang đã chỉ đạo nhân viên mua các loại nguyên liệu có giá thành thấp hơn so với nguyên liệu đã đăng ký, công bố theo quy định để đưa vào sản xuất tương ớt, nước chấm.

Thông tin từ Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc, có trụ sở tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà do công ty sản xuất có dấu hiệu giả về chất.

Số sản phẩm này được xác định đã và đang được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và các đại lý phân phối thực phẩm trên địa bàn.

Khu vực sản xuất, chế biến nước chấm, tương ớt Công ty Ngân Hà. Ảnh: CQCA

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1992, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) là Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc thừa nhận là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Do mục đích giảm chi phí sản xuất, Quang đã chỉ đạo nhân viên mua các loại nguyên liệu có giá thành thấp hơn so với nguyên liệu đã đăng ký, công bố theo quy định để đưa vào sản xuất tương ớt, nước chấm mang nhãn hiệu Ngân Hà, bất chấp các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đối tượng Nguyễn Minh Quang tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Để làm rõ bản chất vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ tang vật gồm 2.392 sản phẩm tương ớt, nước chấm nhãn hiệu Ngân Hà. Ngày 20/11/2025, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành Kết luận giám định, khẳng định toàn bộ số sản phẩm nêu trên là hàng giả.

Ảnh: CQCA

Trên cơ sở kết quả điều tra, tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quang về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo quy định tại Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Khởi tố giám đốc, kế toán Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất thương trường, gặp Đại sứ Hàn Quốc

Ông Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất thương trường, gặp Đại sứ Hàn Quốc Nổi bật

Tăng gần 100% sau 5 phiên trần liên tục, F88 chính thức đạt vốn hóa 1 tỷ USD, tài sản Chủ tịch Phùng Anh Tuấn lên hơn 3.200 tỷ đồng

Tăng gần 100% sau 5 phiên trần liên tục, F88 chính thức đạt vốn hóa 1 tỷ USD, tài sản Chủ tịch Phùng Anh Tuấn lên hơn 3.200 tỷ đồng Nổi bật

Một công ty bất động sản liên quan bầu Hiển bất ngờ giảm vốn từ 1.000 tỷ đồng còn 65 tỷ đồng

Một công ty bất động sản liên quan bầu Hiển bất ngờ giảm vốn từ 1.000 tỷ đồng còn 65 tỷ đồng

00:05 , 27/01/2026
DN thuộc hệ sinh thái Nova Group của ông Bùi Thành Nhơn liên tiếp miễn nhiệm Giám đốc Tài chính và Tổng Giám đốc

DN thuộc hệ sinh thái Nova Group của ông Bùi Thành Nhơn liên tiếp miễn nhiệm Giám đốc Tài chính và Tổng Giám đốc

00:03 , 27/01/2026
Một cổ phiếu công nghệ lên giá đỉnh, lãnh đạo thoái vốn thành công

Một cổ phiếu công nghệ lên giá đỉnh, lãnh đạo thoái vốn thành công

00:03 , 27/01/2026
Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 27/1: FPT lãi trước thuế hơn 13.000 tỷ, một doanh nghiệp thủy sản báo lãi năm gấp 4,4 lần cùng kỳ

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 27/1: FPT lãi trước thuế hơn 13.000 tỷ, một doanh nghiệp thủy sản báo lãi năm gấp 4,4 lần cùng kỳ

00:02 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên