Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Giám đốc Nông Thị Thu và 3 nhân viên

01-10-2025 - 10:17 AM | Doanh nghiệp

Nông Thị Thu là Giám đốc Công ty Cổ phần bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng mới đây cho biết đã tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng trong vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Ngày 4/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với 07 đối tượng là Quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án, ngày 15/9/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định Khởi tố bị can đối với Nông Thị Thu - Giám đốc Công ty Cổ phần bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, Lê Hồng Hải - Giám đốc phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng; Đỗ Thị Hảo, Phạm Thị Mỹ Hạnh - Nhân viên thuộc Đội Trợ lý bác sỹ của phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng cùng về tội Lừa dối khách hàng được quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Giám đốc Nông Thị Thu và 3 nhân viên- Ảnh 1.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Quá trình điều tra vụ án ban đầu xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính số tiền 2,235 tỷ đồng từ 101 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đến các cá nhân là bị hại liên quan đến Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng trình báo để được tiếp nhận, giải quyết (Thông tin trao đổi liên hệ Điều tra viên Trần Công Anh, số điện thoại: 0983203337 hoặc Trực ban: 0694.260.254).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng, phát thông báo này, nếu các bị hại không liên hệ trình báo thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Khởi tố giám đốc, kế toán Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch HĐQT Đạt Phương: "Tài sản trên báo cáo tài chính là giá trị thấp nhất của một doanh nghiệp"

Chủ tịch HĐQT Đạt Phương: "Tài sản trên báo cáo tài chính là giá trị thấp nhất của một doanh nghiệp" Nổi bật

Các CTCK dự báo KQKD quý 3/2025: Thế giới di động, Sonadezi Châu Đức tăng gấp đôi, Vinaconex ước tính tăng 40 lần

Các CTCK dự báo KQKD quý 3/2025: Thế giới di động, Sonadezi Châu Đức tăng gấp đôi, Vinaconex ước tính tăng 40 lần Nổi bật

“Kho báu” phía sau từng khoản chi chỉ 5.000 - 10.000 đồng có thể mở ra cơ hội vàng cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

“Kho báu” phía sau từng khoản chi chỉ 5.000 - 10.000 đồng có thể mở ra cơ hội vàng cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

10:00 , 01/10/2025
AEON MALL: Từ TTTM đến “hạ tầng mềm” thúc đẩy phát triển đô thị bền vững

AEON MALL: Từ TTTM đến “hạ tầng mềm” thúc đẩy phát triển đô thị bền vững

10:00 , 01/10/2025
Danh sách 18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng lựa chọn làm nhà ở xã hội

Danh sách 18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng lựa chọn làm nhà ở xã hội

09:38 , 01/10/2025
Cảng Phước An rót hơn 5.300 tỷ đồng xây dựng KCN 330 ha tại Đồng Nai

Cảng Phước An rót hơn 5.300 tỷ đồng xây dựng KCN 330 ha tại Đồng Nai

09:19 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên