Khởi tố Giám đốc Nông Thị Thu và 3 nhân viên

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng mới đây cho biết đã tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng trong vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Ngày 4/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với 07 đối tượng là Quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án, ngày 15/9/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định Khởi tố bị can đối với Nông Thị Thu - Giám đốc Công ty Cổ phần bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, Lê Hồng Hải - Giám đốc phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng; Đỗ Thị Hảo, Phạm Thị Mỹ Hạnh - Nhân viên thuộc Đội Trợ lý bác sỹ của phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng cùng về tội Lừa dối khách hàng được quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Quá trình điều tra vụ án ban đầu xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính số tiền 2,235 tỷ đồng từ 101 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đến các cá nhân là bị hại liên quan đến Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng trình báo để được tiếp nhận, giải quyết (Thông tin trao đổi liên hệ Điều tra viên Trần Công Anh, số điện thoại: 0983203337 hoặc Trực ban: 0694.260.254).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng, phát thông báo này, nếu các bị hại không liên hệ trình báo thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.