Khởi tố giám đốc công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu lời nghìn tỷ đồng

11-08-2025 - 16:24 PM | Doanh nghiệp

Từ 2018 đến nay, Lê Văn Hiếu, Đỗ Văn Cường cùng đồng phạm sản xuất, tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm thực phẩm chức năng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác liên quan Công ty cổ phần dược phẩm Santex (Cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội).

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó có Lê Văn Hiếu (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Santex) và Đỗ Văn Cường (Giám đốc Công ty TNHH thảo dược ROPTHAR Việt).

Công an cũng thu giữ số lượng hàng giả rất lớn, gồm gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng các loại và gần 77.000 lít dung dịch dạng nước.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 2018 tới khi bị triệt phá, Hiếu và Cường cùng đồng phạm sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Khởi tố giám đốc công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu lời nghìn tỷ đồng- Ảnh 1.

Công an khám xét, thu giữ thực phẩm chức năng giả. (Công an tỉnh Phú Thọ).

Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng triệt phá vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty TNHH dược phẩm FUSI.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025, Công ty TNHH dược phẩm FUSI ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group. Kết quả giám định cho thấy 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị trên 875 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT xác định Công ty TNHH dược phẩm FUSI ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị 137 tỷ đồng.

Giữa tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng trên 716.000 viên nén bao phim, 1.806 lít thực phẩm dạng lỏng, trên 31.700g dạng bột bị tạm giữ.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Hưng Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm FUSI về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

