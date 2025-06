Khởi tố giám đốc Nguyễn Thái Sơn và 2 viên chức

Công an tỉnh Hòa Bình chiều 26/6/2025 cho biết, Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy và một số bị can.

Cụ thể, ngày 25/6/2025, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị đã tiến hành ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng ra Quyết định khởi tố bị can theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thái Sơn (SN 1983, trú tại khu phố An Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) là Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Yên Thủy (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy).

Cùng về tội danh này, cơ quan điều tra cũng khởi tố 2 viên chức là Bùi Văn Nhu (sinh năm 1978, trú tại xóm Yên Mu, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) là Viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy và Bùi Thị Phương Thúy (sinh năm 1989, trú tại khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) là Viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các sai phạm.

Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.