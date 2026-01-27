Lộ diện nhà đầu tư sở hữu 20% vốn tại Thực phẩm Colusa - Miliket

Mới đây, CTCP Đầu tư SB Space Holding (SB Space Holding) đã có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (MCK: CMN, sàn UPCoM).

Theo đó, SB Space Holding vừa mua vào thành công 960.000 cổ phiếu CMN, qua đó sở hữu 20% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại Thực phẩm Colusa - Miliket. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 19/1/2026.

Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu CMN mà SB Space Holding đã mua vào nêu trên trùng khớp với số lượng cổ phiếu mà Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba) đã bán đấu giá thành công vào ngày 18/12/2025.

Cụ thể, theo thông báo kết quả của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng số lượng cổ phiếu đấu giá là 960.000 đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 20% vốn điều lệ của Thực phẩm Colusa - Miliket, giá khởi điểm 114,72 tỷ đồng/lô cổ phần.

Đã có 4 nhà đầu tư cá nhân tham gia đấu giá với số lượng đặt mua hợp lệ là 3,84 triệu cổ phiếu. Trong đó, giá đặt mua cao nhất lên tới hơn 206,1 tỷ đồng/lô cổ phần, giá đặt mua thấp nhất 114,72 tỷ đồng/lô cổ phần

Kết thúc phiên đấu giá ngày 18/12/2025, đã có 1 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 206,1 tỷ đồng.

Về cổ đông lớn mới của Thực phẩm Colusa - Miliket, SB Space Holding được thành lập ngày 24/12/2021, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn kim loại và quặng kim loại. Trụ sở chính đặt tại 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Thời điểm mới thành lập, SB Space Holding có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Phan Tấn Thư (33%), ông Nguyễn Thanh Tuấn (33%) và ông Phan Duy Quang (34%), trong đó, ông Quang giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Đến ngày 15/3/2022, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 200 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân.

Cập nhật mới nhất ngày 1/12/2025, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SB Space Holding là ông Từ Trung Thành (SN 1977).

Ngoài ra, ông Từ Trung Thành hiện còn đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư SB Space 19 và Công ty Cổ phần Đầu tư SB Space 212.



