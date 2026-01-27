Vượt qua các công ty họ Vingroup, một 'đại gia' bất động sản phát hành trái phiếu có lãi suất cao nhất thị trường với 13,5%/năm

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tháng 12/2025 của MBS Research, doanh nghiệp phát hành trái phiếu có lãi suất cao nhất trong năm 2025 là CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG) với lô trái phiếu giá trị 160 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 13,5%.

Con số này vượt qua những cái tên khác như Tập đoàn Vingroup với mức lãi suất cao nhất là 12,5%, CTCP Đầu tư xây dựng Thái Sơn 12,5%, CTCP Sản xuất và kinh doanh VinFast, Vinhomes, ...

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 649.300 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lãi suất TPDN bình quân gia quyền trong năm 2025 ước đạt khoảng 7,3%, nhích nhẹ so với mức 7,2% của năm 2024.﻿

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với gần 426.900 nghìn tỷ đồng (tăng 43,5% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 65,7%. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 6,0%/năm, kỳ hạn bình quân 4,47 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: TCB (52.800 tỷ đồng), VPB (38.500 tỷ đồng), và OCB (37.200 tỷ đồng).

Nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng 23,3% với tổng giá trị phát hành đạt 151.500 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền nhóm bất động sản là 10,1%/năm, kỳ hạn bình quân là 3,3 năm. Các doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: Tập đoàn Vingroup (33.200 tỷ đồng), CTCP Vinhomes (19.500 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư xây dựng Thái Sơn (10.000 tỷ đồng).

Tính riêng tháng 12, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 12 ghi nhận sự sôi động trở lại với 99 đợt phát hành, tổng giá trị đạt 109.800 tỷ đồng (tăng 181,5% so với tháng 11, tăng 60% so với cùng kỳ), ghi nhận mức phát hành theo tháng cao thứ hai trong năm 2025.

Nhóm Bất động sản ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, với quy mô phát hành tăng 118% so với tháng 11, đạt 27.900 tỷ đồng. Các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành cao trong tháng bao gồm: Tập đoàn Vingroup (8.200 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 5,5%), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Phát Đạt (5.400 tỷ đồng, kỳ hạn 30 tháng, lãi suất 11%), CTCP Vinhomes (4.500 tỷ, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 12%).

Trên thị trường quốc tế, Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành thành công 375 triệu USD trái phiếu quốc tế, qua đó nâng tổng giá trị phát hành trái phiếu quốc tế trong năm 2025 lên 875 triệu USD, tăng 483% so với năm 2024.

Trong tháng 12, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn tăng trở lại sau ba tháng giảm liên tiếp, đạt khoảng 43.200 tỷ đồng. Trong đó, nhóm Ngân hàng chiếm 59% tổng giá trị mua lại, tương ứng 25.500 tỷ đồng, trong khi nhóm Bất động sản ghi nhận mức mua lại khoảng 13.300 tỷ đồng, chiếm 30,7%. Trong năm 2025, khoảng 322.000 tỷ đồng TPDN đã được mua lại trước hạn (tăng 48,8% so với cùng kỳ), phần lớn nhờ giá trị mua lại của nhóm Ngân hàng (chiếm 67,3% tổng giá trị mua lại, tăng 34,3% so với cùng kỳ) và nhóm Bất động sản (chiếm 18,8% tổng giá trị mua lại, tăng 122,4% so với cùng kỳ).﻿