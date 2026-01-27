Nam Long, Him Lam, ResCo và loạt “ông lớn” địa ốc có tên trong kế hoạch thanh tra 2026

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kế hoạch thanh tra năm 2026, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của hàng loạt "ông lớn" địa ốc trải dài từ Bắc vào Nam, như: Nam Long, Him Lam, ResCo, Vinaconex, HUD, Geleximco, …

Theo kế hoạch, nội dung thanh tra chủ yếu xoay quanh việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản, cũng như quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, phòng chống lãng phí và các hoạt động liên doanh, góp vốn, thoái vốn tại doanh nghiệp.

Cụ thể, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG), sẽ bị thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Nam Long làm nhà đầu tư/chủ đầu tư. Thời hạn thanh tra 60 ngày, dự kiến thời gian triển khai thanh tra quý 1/2026.

Tương tự, CTCP Him Lam cũng bị thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Him Lam làm nhà đầu tư/chủ đầu tư. Thời hạn thanh tra 60 ngày, dự kiến thời gian triển khai thanh tra quý 2/2026.

Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) sẽ bị thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Vinaconex làm nhà đầu tư/chủ đầu tư. Thời hạn thanh tra 60 ngày, dự kiến thời gian triển khai thanh tra quý 2/2026.

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (ResCo) và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản Resco và Satra. Thời hạn thanh tra 60 ngày, dự kiến thời gian triển khai thanh tra quý 1/2026.

Cùng với đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) bị thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất; việc liên doanh, góp vốn, thoái vốn tại HUD. Thời hạn thanh tra 60 ngày, dự kiến thời gian triển khai thanh tra quý 4/2026.

Tập đoàn Geleximco cũng có tên trong danh sách, với nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại mốt số dự án do Geleximco làm nhà đầu tư/chủ đầu tư. Thời hạn thanh tra 60 ngày, dự kiến thời gian triển khai thanh tra quý 4/2026.

Việc hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn đồng loạt nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2026 cho thấy định hướng siết chặt kỷ cương, minh bạch hóa thị trường, đặc biệt trong bối cảnh lĩnh vực địa ốc đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ sau thời gian dài biến động. Đây được xem là động thái quan trọng nhằm làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và ổn định hơn của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.