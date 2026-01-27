Tiki xây dựng trải nghiệm tốt và nhanh với nền tảng FPT Cloud

Chiều sâu công nghệ làm nên hai giá trị cốt lõi

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và logistics trong môi trường số, TIKI xem công nghệ là nền tảng cốt lõi để tạo ra sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách hàng. Chính vì vậy, đơn vị này không ngừng đầu tư vào công nghệ nhằm mang lại những trải nghiệm mua sắm lý tưởng, gói gọn trong hai chữ: tốt và nhanh.

Tốt là cung cấp 100% hàng hóa chính hãng, được kiểm định chặt chẽ và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhanh là mang đến trải nghiệm mua sắm đơn giản, tiện lợi, giúp khách hàng nhanh chóng tìm được sản phẩm mình cần và nhận hàng trong thời gian ngắn nhất.

Ông Lê Minh Nghĩa - Phó tổng giám đốc công nghệ, TIKI. Ảnh: FPT

"Trong suốt 16 năm qua, chúng tôi kiên định với hai giá trị cốt lõi "tốt" và "nhanh". Hai định hướng này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của TIKI, từ kinh doanh, vận hành cho tới việc xây dựng các nền tảng công nghệ", ông Lê Minh Nghĩa - Phó tổng giám đốc công nghệ, TIKI, chia sẻ.

Sau 16 năm xây dựng, từ một website khởi đầu trên nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở Magento, TIKI đã phát triển thành một sàn thương mại điện tử với hơn một triệu sản phẩm chính hãng, cùng hệ thống logistics cho phép giao hàng chỉ trong vòng 2 giờ.

TIKI ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển các hệ thống tìm kiếm và gợi ý sản phẩm, hiện đóng góp tới 80% doanh số. Nhờ nền tảng công nghệ này, TIKI có thể quản lý hơn 3 triệu sản phẩm tại 5 kho hàng trên khắp cả nước một cách hiệu quả.

Các thuật toán tối ưu giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý trong kho, khi nhân viên chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn tất việc lấy hàng trong không gian lên tới 10.000 m². Công nghệ cũng cho phép hệ thống xử lý và khai thác khối lượng dữ liệu lên tới 1.000 TB, từ đó phân tích nhu cầu mua sắm và cung cấp các chỉ số cập nhật theo thời gian thực, phục vụ cả vận hành lẫn kinh doanh.

Chính quy mô vận hành và cường độ xử lý này khiến hạ tầng tính toán trở thành yếu tố then chốt. Hạ tầng là nền móng quyết định khả năng mở rộng, độ ổn định và tốc độ phản hồi của toàn bộ hệ thống công nghệ.

Với một nền tảng thương mại điện tử quy mô lớn như TIKI, hệ thống phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu khắt khe: quy trình vận hành phức tạp, khả năng xử lý lượng giao dịch rất lớn và độ linh hoạt cao để mở rộng tài nguyên trong các giai đoạn cao điểm, khi lưu lượng mua sắm có thể tăng gấp 20 lần so với ngày thường.

Để người dùng có thể tìm thấy sản phẩm mong muốn giữa hàng triệu mặt hàng, hoàn tất mua sắm chỉ với vài thao tác và nhận hàng trong vòng 2 giờ, phía sau là một hạ tầng công nghệ được thiết kế để vận hành liên tục ở cường độ cao.

Hiện nay, hệ thống của TIKI bao gồm hơn 1.000 thành phần phần mềm, hơn 300 cơ sở dữ liệu, cùng khoảng 250 TB dữ liệu giao dịch. Việc xây dựng hạ tầng trên nền tảng điện toán đám mây là bước đi tất yếu để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng.

Hạ tầng này cần đảm bảo hiệu năng khi mở rộng quy mô, cho phép tự động triển khai và vận hành hàng nghìn dịch vụ, đồng thời duy trì chi phí hợp lý để hệ thống có thể vận hành bền vững trong dài hạn.

"Cú hích" hạ tầng từ hợp tác với FPT Cloud

Từ giữa năm 2025, TIKI chính thức dịch chuyển hạ tầng lên nền tảng điện toán đám mây FPT Cloud, phục vụ cho giai đoạn phát triển trong 5 năm tiếp theo của TIKI.

Trên thực tế, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã được hình thành từ sớm, bắt đầu từ năm 2020, khi FPT triển khai toàn bộ hệ thống quản trị doanh nghiệp tích hợp SAP cho TIKI, cùng nhiều phần mềm phục vụ công tác quản lý và vận hành nội bộ.

Bước khởi đầu của giai đoạn hợp tác mới là việc chuyển hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA lên nền tảng FPT Cloud. Đây là hệ thống có yêu cầu rất cao về hạ tầng tính toán, với máy chủ cần dung lượng bộ nhớ lên tới 1 TB. Quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, hệ thống vận hành ổn định, qua đó tạo nền tảng tin cậy để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong các giai đoạn tiếp theo.

Trên nền tảng đó, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác, triển khai toàn bộ các hệ thống phục vụ thương mại điện tử và logistics. Từ tháng 9 đến tháng 12/2025, đội ngũ công nghệ của TIKI và FPT đã làm việc liên tục, phối hợp chặt chẽ để thực hiện tổng cộng 35 đợt chuyển đổi bao gồm toàn bộ hệ thống cùng cơ sở dữ liệu, trong khi mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra thông suốt.

Hạ tầng FPT Cloud cho thấy khả năng đáp ứng tốt trong ba đợt cao điểm mua sắm lớn nhất năm (10/10, 11/11, 12/12), khi lưu lượng đơn hàng tăng gấp 20 lần so với ngày thường. Đồng thời, hệ thống DevOps cho phép triển khai gần 1.000 hệ thống chỉ trong 4 tháng với 4 nhân sự trong đội hạ tầng.

FPT cũng hỗ trợ đường truyền tốc độ cao, lên tới 2 Gbps, giúp sao chép hàng trăm terabyte dữ liệu trong thời gian ngắn - khối lượng mà trước đây từng được dự tính có thể mất tới nhiều tháng.

Việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây của FPT Cloud đã giúp TIKI cải thiện khoảng 25% lợi nhuận, tạo ra nguồn lực quan trọng để tiếp tục tái đầu tư vào sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Nền tảng hạ tầng mạnh mẽ này cho phép TIKI mở rộng hoạt động vận hành, phát triển các dịch vụ phần mềm cho đối tác bên ngoài, đặc biệt là đẩy mạnh các công nghệ dựa trên AI và dữ liệu lớn.

Đây là những công nghệ hứa hẹn mang lại trải nghiệm đột phá cho khách hàng và tối ưu hóa hiệu suất vận hành, nhưng cũng đòi hỏi năng lực tính toán và xử lý dữ liệu ở mức độ rất cao.

"Với tư cách là một người làm công nghệ lâu năm, cá nhân tôi cảm thấy rất tự hào khi chứng kiến các đơn vị công nghệ nội địa như FPT Cloud trưởng thành và đủ năng lực đáp ứng những bài toán quy mô lớn. Đây là một bước tiến quan trọng của nền công nghệ Việt Nam, bởi hạ tầng tính toán chính là nền tảng của chuyển đổi số và xã hội số", ông Lê Minh Nghĩa nói.

Sự hợp tác giữa Tiki và FPT đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho cả hai bên. Trong bối cảnh thương mại điện tử và logistics ngày càng cạnh tranh khốc liệt, câu chuyện TIKI - FPT cũng phản ánh một xu hướng lớn hơn: các doanh nghiệp công nghệ Việt đang từng bước làm chủ hạ tầng số, sẵn sàng vận hành những hệ thống phức tạp, quy mô lớn bằng năng lực nội địa.

Đó không chỉ là lợi thế về chi phí hay chủ động công nghệ, mà còn là nền tảng để các sản phẩm "Make in Vietnam" phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.