Nhân viên FPT Long Châu nhận thưởng Tết tới 127 triệu đồng

Thông tin từ FPT Long Châu cho biết, chính sách thưởng năm nay được áp dụng rộng rãi cho đội ngũ gần 20.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống. Theo số liệu thống kê, mức thưởng bình quân mà một dược sĩ nhận được trong dịp Tết này đạt mốc 40 triệu đồng, tương ứng mức tăng trưởng 47% so với năm 2024.

Đáng chú ý, tỷ lệ nhân sự có mức thưởng tăng so với cùng kỳ năm trước chiếm tới 93% tổng số nhân viên, với mức thực nhận cao nhất được ghi nhận là 127 triệu đồng.

Cơ chế chi thưởng được doanh nghiệp xây dựng dựa trên các tiêu chí định lượng về vị trí công việc, kết quả KPI cuối năm và thâm niên công tác.

Lý giải về chính sách đãi ngộ này, đại diện đơn vị cho biết năm 2025 là giai đoạn ngành bán lẻ dược phẩm chịu nhiều biến động với áp lực chuyên môn gia tăng.

Để duy trì chất lượng dịch vụ, hệ thống đã phải đảm bảo hoạt động xuyên suốt tại các điểm bán và trung tâm tiêm chủng, đáp ứng nhu cầu y tế dự phòng và xử lý các tình huống khẩn cấp như sơ cấp cứu đột quỵ hay sốc phản vệ.

Do đó, mức thưởng năm nay được điều chỉnh nhằm tương xứng với cường độ lao động và hiệu suất của đội ngũ dược sĩ trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức.

Bên cạnh các chỉ số kinh doanh, báo cáo của doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản ngân sách hơn 200 tỷ đồng đã được giải ngân trong năm qua cho các hoạt động phúc lợi và thi đua nội bộ.

Đây được xem là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, song hành cùng các hoạt động trách nhiệm xã hội như chương trình hỗ trợ 10 tấn thuốc men cho vùng bão lũ hay tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho 30.000 người dân.