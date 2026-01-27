Tổng Bí thư và Thủ tướng cùng đến thăm một công ty đặc biệt

Sáng 27/1/2026, tại Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà cho đại diện các tập thể và công nhân, người lao động ngành Than.﻿

Báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, năm 2025, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 161.000 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2025 ước đạt 7.660 tỷ đồng, bằng 225% kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 25.500 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm và bằng 101,4% so với cùng kỳ.

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 19,7 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm, Tập đoàn đã khởi công 5 công trình, trong đó có 2 dự án nhà ở công nhân cao tầng, với quy mô gần 800 căn hộ khép kín, đảm bảo tiện ích, đáp ứng nơi ở cho công nhân thợ lò tại khu vực Quảng Ninh.



Trong dịp này, Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng trực tiếp đến thăm, động viên công nhân CTCP Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV, doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Than Đèo Nai và Than Cọc Sáu, hoạt động trong lĩnh vực khai thác than lộ thiên, với sản lượng khoảng 2,9 triệu tấn than nguyên khai mỗi năm.

Ngày 27/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1263/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025. Triển khai Đề án này, TKV tiến hành hợp nhất 2 mỏ lộ thiên Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai. Trước cuộc hợp nhất, Than Cọc Sáu niêm yết trên sàn với mã cổ phiếu TC6 với doanh thu khoảng 2.000 - 3.000 tỷ mỗi năm. Than Đèo Nai niêm yết trên sàn với mã cổ phiếu TDN, doanh thu khoảng 3.000 - 4.000 tỷ. Sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu để hợp nhất, ngày 25/6/2024, cả 2 cổ phiếu đã bị hủy niêm yết. Tháng 3/2025, HNX thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu gần 62 triệu cổ phiếu của công ty mới mang tên CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu năm 2025 của Than Đèo Nai - Cọc Sáu đạt 5.264 tỷ đồng, tăng khoảng 2.370 tỷ đồng (tương đương mức tăng gần 82%) so với năm trước.



Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 58,5 tỷ đồng, giảm khoảng 4,1 tỷ đồng (tương đương mức giảm 6,6%) so với năm trước.﻿

Công ty cho biết, chênh lệch doanh thu lũy kế năm giữa 2 kỳ là do doanh thu lũy kế năm 2024 được tính từ ngày 26/06/2024 đến ngày 31/12/2024 (06 tháng 05 ngày).﻿