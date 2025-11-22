"Tay chơi" mới trên đường đua cung cấp than: Vosco cạnh tranh loạt gói thầu hơn 2.000 tỷ đồng

Thị trường cung cấp than nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện hiện có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thương mại trong và ngoài nước. Thời gian gần đây, Vosco ghi nhận sự hiện diện thường xuyên hơn tại các gói thầu của ngành điện, cho thấy định hướng mở rộng cơ cấu hoạt động doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 27/10/2025, tại gói thầu 2.165 tỷ đồng cung cấp than cho Nhiệt điện Duyên Hải 3 và 3MR, liên danh Vosco – Dịch vụ Hàng hải Vosco có giá dự thầu thấp nhất là 72,93 triệu USD, vượt qua các đối thủ như Vinacomin – Noble (73,76 triệu USD).

Tiếp đó, ngày 10/11/2025, Vosco tiếp tục đấu thầu gói tương đương trị giá 2.165,6 tỷ đồng với mức chào 75,38 triệu USD. Tuy nhiên, gói này cạnh tranh gay gắt hơn khi Công ty Khoáng sản Đan Ka chào giá thấp nhất 74,2 triệu USD.

T rước đó vào tháng 3/2025, Vosco đã trúng gói thầu hơn 1.062 tỷ đồng , tạo tiền đề cho các hoạt động thương mại cuối năm.

Về tình hình tài chính, báo cáo quý 3/2025 của Vosco cho thấy doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 850 tỷ đồng, giảm so với mức 1.270 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chính do doanh thu mảng thương mại giảm hơn 70% xuống còn 650 tỷ đồng, đồng thời quy mô đội tàu thu hẹp sau khi trả tàu thuê và thanh lý tàu cũ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 132 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ hơn 14 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động khác, cụ thể là khoản lãi gần 99 tỷ đồng từ việc bán tàu Vosco Star.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Vosco đạt 2.147,6 tỷ đồng, tương đương 50% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, thấp hơn mức 344 tỷ đồng của năm 2024 (năm ghi nhận lợi nhuận đột biến từ bán tàu Đại Minh).

Cơ cấu tài chính của doanh nghiệp cũng có sự thay đổi. Tổng tài sản đến cuối quý 3/2025 tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định tăng hơn 1.300 tỷ đồng do đầu tư tàu mới. Nợ vay của doanh nghiệp tăng từ mức 0 đầu năm lên 856 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong 9 tháng ghi nhận gần 20 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 7/11/2025, Vosco đã thông qua kế hoạch bán tàu Vosco Unity (trọng tải 53.552 DWT) và xem xét bán hoặc bán thuê lại từ 1 đến 3 tàu Supramax. Đồng thời, công ty bổ sung các ngành nghề đóng tàu và cấu kiện nổi nhằm phù hợp với định hướng kinh doanh trong giai đoạn mới.

Về lịch sử hoạt động, Vosco từng trải qua giai đoạn 2013–2020 tập trung xử lý lỗ lũy kế do suy thoái ngành vận tải biển và hoàn tất xóa lỗ vào cuối năm 2022. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) nắm 51% vốn. Đáng chú ý, đối tác liên danh đấu thầu là Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Vosco vốn là cựu công ty con 100% vốn, hiện do ông Cao Minh Tuấn – nguyên Tổng giám đốc Vosco – làm Chủ tịch HĐQT.