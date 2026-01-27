Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh thuộc diện sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Ông Hồ Huy - Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh.

Ngày 15/1/2026, Thuế TP.HCM phát đi thông báo Số: 295/TB-TPHCM về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, trụ sở tại số 64 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP. HCM.

Theo văn bản thông báo, tính đến hết ngày 31/12/2025, CTCP Tập đoàn Mai Linh đang nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn 6,38 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ trên 90 ngày chiếm hơn 3,8 tỷ đồng, chủ yếu là nợ thuế giá trị gia tăng.

Chi tiết các khoản nợ thuế của Tập đoàn Mai Linh.

Thuế TP.HCM cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu CTCP Tập đoàn Mai Linh chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Huy (năm sinh: 22/4/1955), người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ông Hồ Huy hiện cũng là Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh.

CTCP Tập đoàn Mai Linh, thành lập năm 1993, từng giữ vị trí dẫn đầu thị trường taxi truyền thống tại Việt Nam trong giai đoạn trước khi các nền tảng gọi xe công nghệ xuất hiện. Trong phân khúc taxi công nghệ, Mai Linh chỉ chiếm khoảng 4,81% thị phần, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ lớn như Xanh SM dẫn đầu với 37,41% thị phần, tiếp đến là Grab với khoảng 36,62% và Be chiếm 5,55% (Theo báo cáo tổng hợp thị trường taxi Việt Nam quý IV/2024 của Mordor Intelligence).

Sự thu hẹp thị phần kéo theo những khó khăn kéo dài trong hoạt động kinh doanh. Trong giai đoạn 2020–2021, Mai Linh ghi nhận mức thua lỗ lớn; sang hai năm 2022–2023, doanh nghiệp chỉ đạt lợi nhuận ở mức thấp.

Đến năm 2024, doanh thu thuần của Mai Linh đạt 1.343 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Mặc dù lãi gộp đạt 321 tỷ đồng, chi phí tài chính và chi phí quản lý ở mức cao tiếp tục gây áp lực lớn lên kết quả kinh doanh, trong đó chi phí lãi vay lên tới 117 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 268 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 43 tỷ đồng trong năm 2024.

Cuối năm 2024, Mai Linh ký hợp đồng mua và thuê 3.999 xe điện VinFast thông qua Xanh SM. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi tài chính trong quá trình đầu tư xe điện, đồng thời được hỗ trợ triển khai hạ tầng trạm sạc thông qua Công ty V-Green.

Ngoài ra, các chi nhánh của Mai Linh vận hành xe điện dự kiến được tích hợp trên nền tảng ứng dụng Xanh SM, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Trên cơ sở chiến lược chuyển dịch sang xe điện, Mai Linh đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 2.514 tỷ đồng, tăng 88% so với năm trước, cùng lợi nhuận sau thuế dự kiến 56 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, Mai Linh đặt kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) hoặc Hà Nội (HNX).



