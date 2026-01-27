Thuduc House (TDH) lãi sau thuế 110 tỷ trong năm 2025, vượt kế hoạch

CTCP Phát triển Nhà thủ Đức (Thuduc House – mã TDH) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2025 với doanh thu thuần 67 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ 2024.

Sau khi trừ giá vốn và chi phí, Thuduc House lãi sau thuế hơn 7 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều khoản lỗ 284 tỷ đồng quý 4/2024. Đây là quý thứ 4 liên tiếp có lãi của doanh nghiệp bất động sản này.

Luỹ kế cả năm 2025, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 128 tỷ đồng, tăng 161,8% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ hơn 300 tỷ năm 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 2019.

Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bất động sản này đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Thuduc House ở mức 685 tỷ đồng, tương đương con số cuối năm 2024, chủ yếu là tồn kho và tài sản dài hạn. Về phần nguồn vốn, nợ phải trả giảm mạnh từ hơn 615 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 500 tỷ. Ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên, hiện tại hơn 183 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lợi nhuận tích luỹ năm vừa qua.

Ông Trần Thành Vinh - Chủ tịch HĐQT Thuduc House, nhận định năm 2025 là năm bản lề để tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh. Thuduc House sẽ tập trung giải quyết các tồn đọng về pháp lý, tái cấu trúc các dự án bất động sản hiện hữu và triển khai các giải pháp đa dạng hóa nguồn thu.

Ông Vinh cho biết, Thuduc House sẽ tận dụng lợi thế quỹ đất tại TP Thủ Đức – một khu vực phát triển năng động và có tiềm năng tăng trưởng lớn – để thúc đẩy các dự án trọng điểm.

Dự án trung tâm thương mại Phước Long Town trên diện tích gần 2.000 m², dự kiến sẽ được phát triển theo mô hình “All-in-one” tích hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng, phục vụ nhu cầu đa chiều của khách hàng khu vực.

Việc tái khởi động dự án trọng điểm này góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu Thuduc House trên thị trường bất động sản đang có sự cạnh tranh khốc liệt. Việc lựa chọn TP Thủ Đức làm trọng tâm phát triển phù hợp với xu hướng phát triển đô thị mới, với hạ tầng giao thông, thương mại và dịch vụ đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án nhanh chóng được khai thác và thu hút khách hàng.

Theo thông tin từ Thuduc House, Công ty đã ký hợp đồng uỷ quyền quản lý và phát triển dự án Phuoc Long Town (bên ủy quyền là Liên Phương) có quy mô 1.778 m2, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Dự án đang hoàn tất để trình hồ sơ gia hạn tiến độ và ký hợp đồng chuyển nhượng về Thuduc House.

Trong đó, dự kiến trong tháng 6 đến tháng 8/2026, dự án sẽ hoàn tất chuyển nhượng về Thuduc House và đủ điều kiện thi công từ tháng 9-12/2026.