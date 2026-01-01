Cổ phiếu tăng 75% trong một tuần, lãnh đạo Vinacapital chi hàng trăm tỷ thâu tóm, hé lộ "game" M&A công ty bất động sản VinaLiving

Phiên giao dịch ngày 27/01/2026, trong khi VN-Index chịu áp lực bán tháo và lùi sâu về mốc 1.830 điểm, mã cổ phiếu VES của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca VNECO (sàn UPCoM) tiếp tục trở thành tâm điểm với phiên tăng trần thứ 5 liên tiếp.

Từ vùng giá 10.800 đồng/cổ phiếu hôm 20/01, VES đã có cú nước rút ngoạn mục lên mức 18.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng trưởng gần 75% chỉ trong một tuần giao dịch.

Động lực kích hoạt đà tăng phi mã này đến từ thông tin VES vừa công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, doanh nghiệp đã phân phối thành công trọn vẹn 40.418.666 cổ phiếu đăng ký chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của VES đã tăng vọt gấp hơn 5 lần, lên mức xấp xỉ 494 tỷ đồng

Lãnh đạo VinaCapital chính thức lộ diện

Danh tính bên mua trong đợt phát hành "thay máu" này chính là các nhân sự lãnh đạo của Tập đoàn VinaCapital. Trong đó:

Ông Brook Colin Taylor - Tổng Giám đốc Điều hành (COO) Tập đoàn VinaCapital - đã chi khoảng 126 tỷ đồng để sở hữu 25,49% vốn. Song hành là bà Hồ Thị Mỹ Diễm (Hồ Diễm) - Giám đốc Tài chính (CFO) VinaCapital - nắm giữ 24,29% vốn .

Cùng với nhà đầu tư Lâm Di Linh, nhóm cổ đông mới này đã nắm giữ gần 82% vốn điều lệ, nắm quyền chi phối tuyệt đối doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố, t oàn bộ số tiền hơn 404 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được VES sử dụng để nhận chuyển nhượng hơn 40,4 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần VinaLiving Holdings . Thương vụ này sẽ giúp VES sở hữu 51% vốn điều lệ của VinaLiving Holdings, qua đó chính thức biến doanh nghiệp này thành công ty con .

Chân dung VinaLiving: Biên lợi nhuận cao, vừa huy động thành công 190 tỷ đồng trái phiếu

Dữ liệu tài chính cho thấy VinaLiving Holdings - thành viên trực thuộc hệ sinh thái VinaCapital - đang sở hữu nền tảng hoạt động khá vững chắc. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu bình quân khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm từ hoạt động cốt lõi là phát triển và quản lý bất động sản.

Điểm sáng đáng chú ý nhất của VinaLiving nằm ở hiệu quả sinh lời. Theo báo cáo mới nhất từ Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating), biên lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) của VinaLiving đạt mức 24-38% trong giai đoạn 2023-2024.

Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành bất động sản nhà ở, nhờ chiến lược tập trung vào phân khúc ngách là nhà ở và nghỉ dưỡng cao cấp với các dự án tiêu biểu như Maia Resort Quy Nhơn, The Ocean Villas Quy Nhơn hay Nine South Estates (TP.HCM).

Năng lực huy động vốn của VinaLiving cũng vừa được khẳng định qua đợt phát hành trái phiếu thành công ngay đầu năm 2026. Cụ thể, từ cuối tháng 12/2025 đến ngày 09/01/2026, doanh nghiệp này đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu (mã VLH12501 và VLH12502) với tổng giá trị 190 tỷ đồng, lãi suất cố định từ 10,5% đến 11%/năm và kỳ hạn 2 năm.