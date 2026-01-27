Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được bầu vào HĐQT ACV

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công bố mới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng nhằm để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng công ty.

Theo tờ trình, việc miễn nhiệm ông Đào Việt Dũng được thực hiện căn cứ theo yêu cầu về tổ chức của ACV và ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ.

Ở chiều ngược lại, ĐHĐCĐ ACV đã thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Việt vào vị trí thành viên HĐQT.

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Tiến Việt sinh năm 1972, trình độ thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, kỹ sư xây dựng cầu đường. Hiện ông đang giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành ACV, đồng thời là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Liên quan đến ACV, Bộ Xây dựng mới đây Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 9-1-2026 về việc giao doanh nghiệp này làm chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Cổ phiếu ACV lao dốc mạnh trong những phiên vừa qua Nguồn: OKX

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh ở phía Bắc và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất đến ngày 31-12-2026 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 3: Hoàn thành các hạng mục của Dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

ACV được thành lập năm 2012 trên cơ sở hợp nhất ba tổng công ty gồm: Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam. Hiện ACV có vốn điều lệ 35.828 tỉ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 95,4% cổ phần.

ACV đang quản lý, đầu tư và khai thác hệ thống 21/23 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Cần Thơ và Liên Khương.

Doanh nghiệp đồng thời là chủ đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư gần 110.000 tỉ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, ACV ghi nhận gần 19.166 tỉ đồng doanh thu và 8.935 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 14% và 5% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACV đang chịu áp lực bán mạnh trong hai phiên giao dịch gần đây. Trong phiên 26-1, ACV giảm gần 9%, về mức 53.400 đồng/cổ phiếu.

Kết phiên 27-1, mã này tiếp tục điều chỉn giảm thêm 6,5%, xuống mức 51.200 đồng/cổ phiếu.