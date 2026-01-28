Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính Thức: THACO của tỷ phú Trần Bá Dương thêm ngành sản xuất động cơ đường sắt

28-01-2026 - 14:38 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa công bố những thay đổi lớn trong nội dung đăng ký doanh nghiệp, tiến vào nhiều lĩnh vực mới gồm công nghiệp đường sắt, nghệ thuật, khai thác khoáng sản (bô xít-bauxite).

Theo cập nhật mới nhất về đăng ký doanh nghiệp của THACO, công ty đã bổ sung một loạt ngành nghề liên quan đến hệ sinh thái đường sắt. Đáng chú ý nhất là sản xuất động cơ, tua bin với chi tiết là sản xuất động cơ đường sắt (mã 2811) và s ản xuất đầu máy xe lửa, xe điện, toa xe và các thiết bị chuyên dùng trên đường ray (mã 3020).

Cũng trong đường sắt, THACO bổ sung ngành nghề mới gồm v ận tải hành khách bằng đường sắt (mã 4911) và vận tải hàng hóa bằng đường sắt (mã 4912), cùng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác.

Một số hoạt động gần đây trong ngành đường sắt của THACO là tham gia metro số 2 tại TPHCM và hợp tác cùng ﻿Hyundai Rotem của Hàn Quốc.

﻿Tháng 12/2025, THACO và Hyundai Rotem đã ký kết Thỏa thuận Nội địa hóa sản xuất đầu máy toa xe (Rolling stock) cho tàu đô thị và tàu cao tốc tại Việt Nam. Hyundai Rotem sẽ chuyển giao cho THACO những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt để THACO tổ chức sản xuất nội địa tàu điện đô thị và tàu cao tốc mang thương hiệu THACO.

Sau đó, tháng 1/2026, ﻿tại lễ khởi công Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM (tuyến Bến Thành – Tham Lương), THACO cho biết sẽ tham gia với vai trò là đại diện Liên danh trong Tổng thầu EPC.

﻿ Bên cạnh lĩnh vực đường sắt, THACO đã mở rộng danh sách ngành nghề kinh doanh từ 60 ngành lên thành 76 ngành. Một số sự bổ sung nổi bật là Khai khoáng và luyện kim: Khai thác quặng sắt, bauxite, sản xuất sắt, thép, gang và các kim loại quý; nghiên cứu và phát triển: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật; Văn hóa nghệ thuật: Hoạt động sáng tác văn học, âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật.

﻿Ngoài ra, THACO cũng đánh dấu ông Trần Bá Dương chính thức lấy thêm vai trò Tổng giám đốc (thay thế ông Phạm Văn Tài), ngoài các chức vụ quen thuộc như Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật.

Công ty nông nghiệp của THACO xuất hiện trên sàn chứng khoán Campuchia

Trí Khang

Nhịp sống thị trường

