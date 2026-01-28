Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Phát đề xuất 4 dự án điện mặt trời, tổng công suất gần 500MW tại Dung Quất

28-01-2026 - 13:45 PM | Doanh nghiệp

Hòa Phát đề xuất 4 dự án điện mặt trời, tổng công suất gần 500MW tại Dung Quất

Theo Hòa Phát Dung Quất, Việc chủ động nguồn điện sạch giúp giảm tải cho lưới điện quốc gia, và sản phẩm thép của doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn xanh khi xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Theo VnExpress, ngày 27/1/2026, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã họp bàn phương án cập nhật đề xuất của Hòa Phát vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hòa Phát sẽ làm hai dự án điện mặt trời ở xã Vạn Tường (trung tâm của khu kinh tế Dung Quất). Lớn nhất là dự án tổ hợp điện mặt trời Vạn Tường, rộng 184 ha, công suất 150 MW, kết hợp giữa điện mặt trời mặt đất và nổi trên mặt nước hồ Gò Lang và Hóc Mua.

Dự án thứ hai đặt tại hồ Tân Hòa (đối diện khu liên hợp gang thép Hòa Phát giai đoạn 2) rộng 12 ha, công suất 10 MW theo hình thức điện mặt trời nổi.

Hai dự án còn lại nằm trên đất dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất và khu đất lâm nghiệp ở xã Bình Sơn (trước đây là xã Bình Nguyên), với diện tích lần lượt là 149 ha và 224 ha. Công suất đặt hai dự án này tương ứng 140 MW và 200 MW.

Theo Hòa Phát Dung Quất, nhu cầu điện cho sản xuất thép tại Dung Quất rất lớn và dự báo nguồn cung tại chỗ sẽ sớm thiếu hụt cục bộ, nguy cơ căng thẳng trong vận hành lưới, truyền tải điện.

Việc chủ động nguồn điện sạch giúp giảm tải cho lưới điện quốc gia, và sản phẩm thép của doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn xanh khi xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Khu kinh tế Dung Quất đang giữ vai trò trung tâm trong chiến lược sản xuất của Hòa Phát. Tại đây, dự án Dung Quất 1 với tổng mức đầu tư khoảng 86.000 tỷ đồng đã đi vào vận hành ổn định, mỗi năm cung ứng từ 2–3 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) ra thị trường.

Trên nền tảng đó, Hòa Phát tiếp tục triển khai Dung Quất 2 với quy mô khoảng 280 ha, tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng. Dự án này hiện đã được vận hành đồng bộ, qua đó nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại KKT Dung Quất lên xấp xỉ 180.000 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp mới đây còn khởi công nhà máy sản xuất thép ray đường sắt với mức đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng ngay trong khu kinh tế Dung Quất.

Dự kiến từ giữa năm 2026, nhà máy sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ và phấn đấu cho ra lò những sản phẩm thép ray đầu tiên vào năm 2027, sớm hơn một năm so với tiến độ dự kiến trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Liên quan đến điện mặt trời, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, năng lượng tái tạo (bao gồm điện mặt trời, điện gió, sinh khối…) được xác định là trọng tâm phát triển, với mục tiêu chiếm 28 - 36% tổng công suất nguồn điện vào năm 2030 và 74 - 75% vào năm 2050 (không bao gồm thủy điện).

Riêng điện mặt trời được định hướng đạt tổng công suất 46.459 - 73.416MW trong 4 năm tới. Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 50% trụ sở cơ quan công và 50% hộ dân sử dụng điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu.﻿

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) sắp xây khu công nghiệp hơn 2.800 tỷ ở tỉnh Hưng Yên

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
An Quý Hưng có động thái 'lạ' tại cổ đông lớn nắm quyền kiểm soát Vinaconex trước cơn bán tháo

An Quý Hưng có động thái 'lạ' tại cổ đông lớn nắm quyền kiểm soát Vinaconex trước cơn bán tháo Nổi bật

Đổ tiền vào Vinhomes và Hoà Phát, đại gia Đà Nẵng lãi từ cổ phiếu gấp 16 lần đi bán nhà

Đổ tiền vào Vinhomes và Hoà Phát, đại gia Đà Nẵng lãi từ cổ phiếu gấp 16 lần đi bán nhà Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 28/1: Nhiều doanh nghiệp lớn công bố, Masan MEATLIfe báo lãi trước thuế năm 2025 tăng 26 lần

Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 28/1: Nhiều doanh nghiệp lớn công bố, Masan MEATLIfe báo lãi trước thuế năm 2025 tăng 26 lần

13:08 , 28/01/2026
"Nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh muốn chi gần 900 tỷ mua cổ phiếu, con gái 9X cũng vừa gom mua thành công hàng triệu đơn vị VHC

"Nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh muốn chi gần 900 tỷ mua cổ phiếu, con gái 9X cũng vừa gom mua thành công hàng triệu đơn vị VHC

11:21 , 28/01/2026
CII đề xuất dự án 486.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kết hợp phát triển đô thị TOD tại Hàng Xanh, TP.HCM

CII đề xuất dự án 486.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kết hợp phát triển đô thị TOD tại Hàng Xanh, TP.HCM

11:20 , 28/01/2026
Long Châu tri ân đội ngũ: Thưởng Tết trung bình tăng 47%, cao nhất 127 triệu

Long Châu tri ân đội ngũ: Thưởng Tết trung bình tăng 47%, cao nhất 127 triệu

11:00 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên