CII đề xuất dự án 486.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kết hợp phát triển đô thị TOD tại Hàng Xanh, TP.HCM

28-01-2026 - 11:20 AM | Doanh nghiệp

Trên cơ sở khung pháp lý hiện hành liên quan đến đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ngày 28/1/2026, CII đã trình Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo phương thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, TP. Hồ Chí Minh.

Theo thông báo của CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII), thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ngày 18/12/2024, Công ty CII đã phối hợp cùng Công ty TNHH Arup Việt Nam (Tư Vấn Arup) để thực hiện nghiên cứu thiết kế ý tưởng theo mô hình TOD tại khu vực Hàng Xanh, TP. Hồ Chí Minh.

CII đề xuất dự án 486.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kết hợp phát triển đô thị TOD tại Hàng Xanh, TP.HCM- Ảnh 1.

Ngã tư Hàng Xanh là điểm kết nối của nhiều tuyến đường lớn.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 486.622 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính sau:

Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng và ứng vốn giải phóng mặt bằng, qua đó giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe, ngập nước tại khu vực Hàng Xanh, TP.HCM.

Tái thiết đô thị bền vững theo mô hình TOD: lấy giao thông công cộng khối lượng lớn làm trục phát triển, qua đó tối ưu hóa sử dụng đất và nâng cao hiệu quả khai thác không gian đô thị. Dự kiến Dự Án sẽ tạo ra khoảng 7,3 triệu m² sàn xây dựng (căn hộ và văn phòng).

Sau khi được Thành phố chấp thuận chủ trương, Công ty CII sẽ tiếp tục phối hợp với Tư Vấn Arup và các đơn vị liên quan để hoàn thiện nghiên cứu chuyên sâu theo quy định của pháp luật.

﻿Gần đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã thông qua việc thành lập mới một công ty con.﻿


CII thành lập công ty con để tham gia các dự án đối tác công tư

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

