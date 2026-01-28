Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

An Quý Hưng có động thái 'lạ' tại cổ đông lớn nắm quyền kiểm soát Vinaconex trước cơn bán tháo

28-01-2026 - 08:10 AM | Doanh nghiệp

An Quý Hưng có động thái 'lạ' tại cổ đông lớn nắm quyền kiểm soát Vinaconex trước cơn bán tháo

Chỉ sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, vốn hóa thị trường của Vinaconex đã “bốc hơi” gần 2.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu VCG của Vinaconex bị bán tháo, thanh khoản tăng đột biến

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 26/1/2026 ghi nhận diễn biến bất thường tại hai cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và VCG của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Cả hai mã đều chịu áp lực bán mạnh, tuy nhiên mức độ tại VCG nghiêm trọng hơn. Trong khi ACV chỉ giảm nhẹ, VCG giảm sàn trong phiên 26/1. Kết phiên, cổ phiếu này dừng ở mức 21.250 đồng/cp.

Đáng chú ý, đà giảm sâu đi kèm thanh khoản tăng vọt. Riêng phiên 26/1, khối lượng khớp lệnh của VCG đạt hơn 24,6 triệu cổ phiếu, trong đó dư bán giá sàn lên tới khoảng 18 triệu đơn vị.

Sang ngày 27/1, áp lực bán tiếp tục duy trì ngay từ đầu phiên. Kết phiên, giảm sàn xuống mức giá 19.800 đồng/cp với hơn 6,6 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.

Gần 2 tháng trước khi cổ phiếu Vinaconex bị bán tháo, cổ đông lớn duy nhất có động thái lạ- Ảnh 1.

Như vậy, chỉ sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, vốn hóa thị trường của Vinaconex đã “bốc hơi” gần 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng lượng giao dịch trong cả hai phiên đạt khoảng hơn 62 triệu đơn vị chiếm xấp xỉ 10% số cổ phiếu lưu hành của Vinaconex – con số đáng chú ý trong bối cảnh thanh khoản trung bình của VCG trước đó chỉ dao động từ 4 – 7 triệu cổ phiếu mỗi phiên.

Theo thông tin mới nhất, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) sẽ được Cục Thanh tra trong quý II/2026 thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án.

Trước đó, Vinaconex đã công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với nhiều chỉ tiêu kinh doanh tích cực. Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục dự án bất động sản quy mô lớn như khu đô thị Bắc An Khánh (Splendora), N05 Trần Duy Hưng, Quang Minh, Trung Văn, Kim Văn – Kim Lũ, Hoàng Mai, H10 Thanh Xuân, Cát Bà Amatina, khu công nghiệp CNC 2 – Hòa Lạc… Vinaconex từng đặt mục tiêu nâng tổng quỹ đất lên khoảng 5.000 ha vào năm 2025.

Cổ đông lớn duy nhất giảm mạnh vốn điều lệ

Vinaconex hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, do đó chưa có thông tin cập nhật về cơ cấu cổ đông.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên sau soát xét, doanh nghiệp chỉ có một cổ đông lớn là Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings - tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Vinaconex Đào Ngọc Thanh và Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đông.

Trước đây, Pacific Holdings nắm giữ 52,4% vốn Vinaconex, sau đó giảm xuống còn 45,1% (tương đương giá trị góp vốn khoảng 2.702 tỷ đồng).

Pacific Holdings được thành lập ngày 12/11/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 7.100 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH An Quý Hưng nắm giữ 99,92% vốn.

Ông Đào Ngọc Thanh (sở hữu 0,02% vốn), ông Dương Văn Mậu (sở hữu 0,02% vốn), ông Nguyễn Xuân Đông (sở hữu 0,02% vốn), ông Nguyễn Hữu Tới (sở hữu 0,02% vốn). Ông Trần Đình Tuấn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Đáng chú ý, từ ngày 4/12/2025, tức chưa đầy hai tháng trước thời điểm cổ phiếu VCG bị bán tháo, Pacific Holdings đã giảm mạnh vốn điều lệ từ 7.100 tỷ đồng xuống còn 4.970 tỷ đồng, tương đương mức giảm khoảng 30%.

Vinaconex (VCG) giảm sàn 2 phiên liên tiếp, dư bán hàng triệu cổ phiếu

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

