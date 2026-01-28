Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đào tạo AI miễn phí, trả thêm 8 triệu đồng/tháng cho 500 học viên

Trong bối cảnh cơn khát nhân sự công nghệ cao, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành bài toán khó giải chung của nền kinh tế, Tập đoàn Vingroup đã có động thái mạnh mẽ ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026.

Hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, doanh nghiệp này vừa công bố chương trình đào tạo nhân tài AI thực chiến với quy mô lên tới 20.000 nhân sự trong vòng 2 năm tới.

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến lược này không chỉ nằm ở số lượng đào tạo khổng lồ mà ở cơ chế đãi ngộ đi kèm mang tính đột phá trên thị trường giáo dục và tuyển dụng hiện nay.

Theo thông tin được công bố, toàn bộ học viên tham gia chương trình sẽ được miễn phí 100% chi phí đào tạo. Chưa dừng lại ở đó, Vingroup cam kết chi trả khoản phụ cấp 8 triệu đồng/tháng cho mỗi học viên trong suốt quá trình học tập.

Đây là mức hỗ trợ tài chính tương đương, thậm chí cao hơn mức lương khởi điểm của nhiều cử nhân mới ra trường tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, cho thấy mức độ chịu chi và sự cấp thiết trong việc tìm kiếm nguồn gen công nghệ của tập đoàn này.

Đối tượng của chương trình được mở rộng tối đa, bao gồm tất cả các cá nhân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp các chuyên ngành có liên quan gần với AI.

Thay vì các chương trình đào tạo dài hạn mang tính hàn lâm, khóa học này được thiết kế theo mô hình "thực chiến" gói gọn trong 12 tuần. Giáo trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa Đại học VinUni và các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup, tập trung trực diện vào việc giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp và cuộc sống.

Về phương pháp triển khai, học viên sẽ không chỉ học lý thuyết tại giảng đường VinUni mà được nhúng mình vào môi trường làm việc thực tế thông qua các dự án đang vận hành tại các công ty thành viên.

Cơ chế này nhằm đảm bảo nhân sự sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay mà không mất thời gian đào tạo lại. Sau 3 tháng đào tạo nền tảng, những nhân tố xuất sắc sẽ tiếp tục được sàng lọc để tham gia các khóa chuyên sâu dành cho chuyên gia và lãnh đạo dự án AI.

Đầu ra của chương trình cũng được quy hoạch theo hướng mở. Sau khi hoàn thành các khóa nâng cao, học viên có cơ hội được tuyển dụng chính thức vào Vingroup hoặc hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội tại các tập đoàn công nghệ khác.

Động thái này cho thấy Vingroup không chỉ giải quyết bài toán nhân sự nội bộ mà đang đóng vai trò như một "hub" cung ứng nhân lực chất lượng cao cho thị trường công nghệ Việt Nam.

Ngay sau công bố này, Vingroup sẽ tiến hành tuyển sinh khóa đầu tiên từ ngày 01/02 đến 10/02/2026 với chỉ tiêu giới hạn tối đa 500 học viên.

Với các con số cam kết về tài chính và quy mô 10.000 - 20.000 nhân sự trong 2 năm, đây có thể được xem là một trong những dự án đầu tư cho nguồn nhân lực lớn nhất từ khối tư nhân được ghi nhận trong thời gian gần đây.