Cú bắt tay 10.000 tỷ đồng đầu năm 2026: CII và HFIC toan tính gì tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM?

Ảnh: HFIC

Theo thông tin công bố ngày 5/1/2026, CII đã hoàn tất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với HFIC vào ngày 2/1. Hai bên thống nhất nghiên cứu và phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Danh mục ưu tiên trong giai đoạn này tập trung giải quyết các nút thắt tại cửa ngõ TP.HCM với tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng, bao gồm dự án Tăng cường năng lực thông hành tuyến Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn và dự án Nâng cao năng lực giao thông dọc trục Phạm Văn Đồng – Nguyễn Xí – Ung Văn Khiêm – Nguyễn Hữu Cảnh.

Nút giao cầu vượt Trạm 2 (TP Thủ Đức) - Xa lộ Hà Nội

Hoạt động hợp tác này diễn ra trên nền tảng mối quan hệ sở hữu đã được thiết lập từ lâu giữa hai đơn vị. HFIC, với tiền thân là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), vốn là cổ đông sáng lập của CII. Theo dữ liệu chốt danh sách cổ đông đến ngày 12/9/2025, HFIC hiện là cổ đông tổ chức nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn nhất tại CII với hơn 27,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 4,38% vốn điều lệ.

Tạm tính theo thị giá 21.300 đồng/cổ phiếu hiện nay, khoản đầu tư của HFIC có giá trị thị trường ước tính khoảng 584 tỷ đồng. Con số này vượt trội so với các quỹ đầu tư nước ngoài khác đang hiện diện tại doanh nghiệp như PYN Elite Fund (sở hữu 3,02%) hay KIM Vietnam Growth Equity Fund (sở hữu 1,69%).

Cầu Sài Gòn. Ảnh: HFIC

Trong quá khứ, đặc biệt là giai đoạn 2012-2014, sự phối hợp giữa hai đơn vị đã ghi nhận kết quả tại khu vực phía Đông thành phố khi HFIC tham gia tài trợ vốn cho dự án Cầu Sài Gòn 2 với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng và cung cấp các gói tín dụng từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới cho dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.

Về năng lực tài chính của đối tác, kết thúc năm 2025, HFIC ghi nhận kết quả kinh doanh với tổng doanh thu toàn hệ thống ước đạt 18.270 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 3.200 tỷ đồng, lần lượt vượt 21,9% và 34,5% kế hoạch. Riêng công ty mẹ báo lãi trước thuế hơn 1.064 tỷ đồng, gấp 2,6 lần chỉ tiêu năm.

Liên quan đến hoạt động huy động vốn, CII cũng vừa thông qua kế hoạch phát hành 780 tỷ đồng trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ và bổ sung nguồn lực cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây là dự án quy mô hơn 36.000 tỷ đồng vừa khởi công cuối năm 2025, trong đó nhóm CII tham gia 55% vốn. Để tập trung nguồn lực cho giai đoạn đầu triển khai, doanh nghiệp cũng đã thông báo tạm hoãn chi trả cổ tức bằng tiền trong các đợt đầu năm 2026.