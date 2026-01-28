"Nữ hoàng cá tra" Trương Thị Lệ Khanh muốn chi gần 900 tỷ mua cổ phiếu, con gái 9X cũng vừa gom mua thành công hàng triệu đơn vị VHC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) vừa chính thức công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu của chính công ty.

Theo tờ trình được công bố ngày 27/1/2026, doanh nghiệp đầu ngành cá tra này dự kiến mua lại tối đa 15 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 6,6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mục đích của đợt mua lại lần này được xác định nhằm giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn thực hiện giao dịch sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.

Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký và công ty hoàn tất việc công bố thông tin theo quy định. Giao dịch sẽ được tiến hành theo phương thức khớp lệnh trên sàn HOSE.

Đáng chú ý, kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ của Vĩnh Hoàn được đưa ra ngay sau một biến động lớn trong cơ cấu sở hữu của cổ đông nội bộ.

Cụ thể, theo báo cáo kết quả giao dịch vừa được công bố, bà Lê Ngọc Tiên - con gái của Chủ tịch HĐQT Trương Thị Lệ Khanh - đã mua thành công 5,7 triệu cổ phiếu VHC theo phương thức thỏa thuận. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 07/01 đến 12/01/2026. Với việc hoàn tất thương vụ nói trên, ái nữ sinh năm 1998 đã nâng sở hữu từ 0% lên 2,54% vốn điều lệ.

Tạm tính theo thị giá trung bình trong thời gian giao dịch, bà Tiên ước tính đã chi ra hơn 300 tỷ đồng để sở hữu khối lượng cổ phiếu này. Động thái này không chỉ củng cố vị thế của thế hệ kế cận tại Vĩnh Hoàn mà còn nâng tổng sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến gia đình bà Trương Thị Lệ Khanh lên mức chi phối đáng kể.

Ở một diễn biến liên quan, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cũng vừa báo cáo đã nhận chuyển nhượng 34.540 cổ phiếu từ ngày 13/01 đến 14/01/2026. Đây là số lượng cổ phiếu thu hồi từ người lao động đã nghỉ việc theo quy chế ESOP, nâng tổng sở hữu của tổ chức này lên hơn 70.000 đơn vị, tương đương 0,031% vốn điều lệ.



Trên thị trường chứng khoán, thông tin về việc mua lại cổ phiếu quỹ đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư. Trong phiên giao dịch sáng ngày 28/1/2026, cổ phiếu VHC đang giao dịch quanh mức 59.800 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 2,2% so với tham chiếu.

Tạm tính theo mức thị giá hiện tại, Vĩnh Hoàn dự kiến sẽ phải chi khoảng gần 900 tỷ đồng để hoàn tất việc mua lại 15 triệu cổ phiếu như đăng ký. Con số này hoàn toàn nằm trong khả năng cân đối tài chính của doanh nghiệp khi tính đến cuối quý 3/2025, công ty đang nắm giữ hơn 7.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu 9.311 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ tối ưu hóa chi phí và cải thiện giá bán, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1.206 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng giai đoạn năm trước.

Theo quy trình lấy ý kiến, các cổ đông của Vĩnh Hoàn sẽ gửi phiếu biểu quyết về phương án mua lại cổ phiếu này về văn phòng Hội đồng quản trị chậm nhất vào lúc 14h00 ngày 12/02/2026.