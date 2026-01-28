Masan báo lãi sau thuế kỷ lục năm 2025, gấp 1,6 lần cùng kỳ: Lợi nhuận WinCommerce, Masan MEATLife tăng hàng chục lần

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý 4/2025.

Theo đó, doanh thu quý 4 của MSN đạt 23.246 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương (LFL ); doanh thu cả năm đạt 81.621 tỷ đồng, tăng 8,7% trên cơ sở LFL.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 2.295 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 6.764 tỷ đồng, hoàn thành 139% so với kịch bản cơ sở, và ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA giảm xuống 2,74 lần.

Về WinCommerce , doanh thu quý 4 đạt 10.520 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ; doanh thu cả năm đạt 38.979 tỷ đồng, tăng 18,3%. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 257 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ; cả năm đạt 501 tỷ đồng, tăng gấp 86,6 lần so với cùng kỳ.

WinCommerce tiếp tục mở rộng 764 cửa hàng mới trong năm, và hơn 90% số cửa hàng đã nhanh chóng đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) cửa hàng, nâng tổng mạng lưới lên 4.592 cửa hàng trên toàn quốc vào cuối năm.

Đồng thời, WCM lần đầu tiên ghi nhận trạng thái tiền mặt ròng dương.

Tăng trưởng doanh thu trên cơ sở so sánh tương đương (LFL ) đạt 9,7% đối với mô hình minimart và 7,5% đối với mô hình siêu thị. Doanh thu bình quân ngày của cửa hàng minimart khu vực nông thôn hiện đạt khoảng 90% so với minimart khu vực đô thị trong năm 2025 và đóng góp khoảng 80% số cửa hàng mở mới trong năm. Đáng chú ý, minimart nông thôn ghi nhận mức tăng trưởng LFL 14,3% so với cùng kỳ.

Về Masan Consumer , doanh thu quý IV đạt 9.275 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ; doanh thu cả năm đạt 30.557 tỷ đồng, giảm 1,1%. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 2.104 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cùng kỳ; cả năm đạt 6.764 tỷ đồng, giảm 14,6%. Sự suy giảm chủ yếu đến từ thu nhập tài chính thấp hơn so với cùng kỳ, sau khi MCH chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao.

Về Masan MEATLife , doanh thu quý 4 đạt 2.437 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ; Doanh thu cả năm đạt 9.230 tỷ đồng, tăng 20,7%. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 153 tỷ đồng, tăng 79,6% so với cùng kỳ; cả năm đạt 619 tỷ đồng, tăng gấp 24,4 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu đạt 9.230 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi tăng trưởng hai chữ số mạnh mẽ trên tất cả các nhóm sản phẩm thịt: thịt heo (tăng 15,8%), thịt gà (tăng 28,3%) và thịt chế biến (tăng 21,9%).

Mảng thịt chế biến được dẫn dắt bởi các sản phẩm đổi mới có giá trị gia tăng. Các sản phẩm đổi mới đóng góp 31% doanh thu của ngành hàng, tăng từ mức 18% trong năm 2024.

Về Phuc Long Heritage , doanh thu quý 4 đạt 518 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ; doanh thu cả năm đạt 1.891 tỷ đồng, tăng 16,7%. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 53 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ; cả năm đạt 195 tỷ đồng, tăng 57,2%.

PLH triển khai chiến dịch tái định vị trong năm 2025, mở 19 cửa hàng mới, nâng tổng số cửa hàng độc lập (ngoài hệ thống WCM) lên 202 cửa hàng trên toàn quốc.

Về Masan High-Tech Materials , MSR ghi nhận năm bản lề trong năm 2025 khi quay trở lại có lãi cả năm và đạt mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong quý 4/2025 kể từ sau giai đoạn Covid năm 2022. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 222 tỷ đồng, tăng thêm 429 tỷ đồng so với cùng kỳ; cả năm đạt 11 tỷ đồng, tăng thêm 1.598 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu quý IV đạt 2.395 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương (LFL ); doanh thu cả năm đạt 7.443 tỷ đồng, tăng 18,8% trên cơ sở LFL.

Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ yếu tố giá, khi thị trường hàng hóa duy trì mặt bằng giá cao do nguồn cung thắt chặt và các yếu tố địa chính trị. Giá APT đạt mức kỷ lục 900 USD/mtu vào cuối năm, với giá APT bình quân năm 2025 đạt 518 USD/mtu, tăng 52% so với cùng kỳ. Giá fluorspar và bismuth tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi giá đồng chốt tháng 12/2025 ở mức 12.502 USD/tấn.

Về Techcombank, phần lợi nhuận Masan ghi nhận từ Techcombank (TCB) trong năm 2025 đạt 4.997 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Kế hoạch năm 2026, Masan dự báo doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt từ 93.500 tỷ đồng đến 98.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15%–20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt từ 7.250 tỷ đồng đến 7.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 7%–17%.

WCM đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần từ 15% đến 21% so với cùng kỳ và nâng biên lợi nhuận sau thuế lên mức 1,8%–3,0% trong năm 2026.

MCH đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần trong khoảng 11%–15% trong năm 2026. Tiến độ triển khai Retail Supreme dự kiến sẽ đóng góp khoảng 30%–40% tổng mức tăng trưởng, phần còn lại đến từ danh mục sản phẩm đổi mới.

PLH đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng trưởng trong khoảng 22%–32%.

MSR đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần trong khoảng 60%–68%.