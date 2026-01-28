Long Châu tri ân đội ngũ: Thưởng Tết trung bình tăng 47%, cao nhất 127 triệu

Đây là lời cảm ơn xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Cụ thể, chính sách thưởng Tết được áp dụng cho đội ngũ gần 20.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. Tùy theo vị trí công việc, kết quả đánh giá cuối năm…, mỗi nhân sự sẽ có mức thưởng khác nhau.

Đáng chú ý, mức thưởng trung bình của một dược sĩ Long Châu năm 2025 là 40 triệu đồng, tăng 47% so với năm 2024. Trong đó, cá nhân cao nhất nhận 127 triệu đồng. Số dược sĩ có mức thưởng tăng so với năm 2024 chiếm 93%.

Thưởng Tết là sự tri ân dành cho những nỗ lực bền bỉ và thầm lặng.

Năm 2025 được đánh giá là một năm nhiều biến động đối với ngành y tế, với áp lực gia tăng về khối lượng công việc, yêu cầu chuyên môn và chất lượng dịch vụ. Thế nhưng "không có áp lực, không có kim cương". Trong hoàn cảnh đó, chuyên môn, sự tận tâm với khách hàng và tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ nhân viên Long Châu luôn tỏa ngời, đã được ban lãnh đạo đơn vị ghi nhận và thưởng xứng đáng.

Một năm "đi cùng khách hàng" bằng cả trái tim

Ở Long Châu, mỗi chuyên viên y tế không chỉ là người tư vấn thuốc hay tiêm chủng, mà còn là điểm tựa tinh thần cho hàng triệu gia đình.

Từ sáng sớm đến đêm muộn, trong những ngày thời tiết khắc nghiệt hay nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng đột biến, đội ngũ Long Châu luôn kiên trì bám trụ, tận tâm lắng nghe và đồng hành cùng người dân. Các nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng vẫn hoạt động xuyên suốt, trao gửi cho khách hàng đầy đủ thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ dự phòng chất lượng và an toàn. Hàng trăm ngàn đơn hàng được hoàn toàn miễn phí vận chuyển, nhanh chóng và đúng cam kết.

Ít ai biết rằng, đằng sau đó là sự hy sinh thời gian dành cho gia đình, gác lại những khoảnh khắc riêng tư để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Có những cái Tết xa nhà, có những ca trực trong ngày cao điểm dịch bệnh… Nhưng người Long Châu vẫn vậy, luôn tận tụy đảm bảo từng đơn thuốc được tư vấn cẩn trọng, từng mũi tiêm được thực hiện an toàn, từng khách hàng ra về với sự an tâm.

Người Long Châu không quản ngại đến những vùng quê xa để chăm sóc sức khỏe người dân.

Sự vững vàng chuyên môn còn thể hiện qua nhiều phút giây "ngàn cân treo sợi tóc": hỗ trợ cứu sống bệnh nhân đột quỵ kịp thời, cứu sống em bé hóc dị vật, giúp đỡ người dân bị sốc phản vệ… Tại Long Châu, chuyên viên y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, sơ cứu cho người dân trong các trường hợp nguy cấp, phối hợp với các đơn vị y tế để cứu sống người bệnh trong "thời gian vàng". Bằng tri thức cùng lòng nhân ái, các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đã và đang trở thành người bạn đồng hành sức khỏe thân thiết, đáng tin cậy của hơn 33 triệu người Việt Nam.

Cật lực, thần tốc chuẩn bị hàng tấn thuốc men, vật tư thiết yếu ủng hộ cho bà con vùng bão lũ.

Năm vừa qua cũng ghi dấu hành trình "Long Châu sẻ chia" phụng sự cộng đồng với hơn 170 chương trình tầm soát, tư vấn sức khỏe miễn phí được tổ chức ở nhiều tỉnh thành, chăm sóc cho gần 30.000 bà con khắp mọi miền. Đó không chỉ là hành trình yêu thương, mà còn là nỗ lực bền bỉ thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, đặc biệt ở những vùng khó khăn.

Con người là kim chỉ nam trong mọi hoạt động tại Long Châu.

Song song, đội ngũ Long Châu nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng, lành mạnh hóa thị trường dược thông qua triển khai chiến dịch "Xuất xứ minh bạch - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", cho phép khách hàng tra cứu thông tin và giấy tờ sản phẩm trực tiếp tại nhà thuốc và trên nền tảng số. Hệ thống còn hợp tác với Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia để kiểm tra kép chất lượng đầu vào. Đây là những bước đi chiến lược nhằm nâng cao chuẩn mực minh bạch, khẳng định cam kết của Long Châu trong nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Dấn thân nơi tuyến đầu, đặc biệt trong bão lũ

Một trong những dấu ấn sâu đậm còn là hình ảnh các chuyên viên y tế lên đường về vùng bão lũ, mang theo thuốc men, vật tư y tế và cả tinh thần sẻ chia.

Hàng tấn thuốc, thiết bị y tế gửi đến bà con miền Trung.

Đội ngũ Long Châu đã khẩn trương chuẩn bị gần 10 tấn thuốc men, kịp thời tiếp sức y tế. Trong điều kiện thiếu thốn, giao thông chia cắt, họ vẫn kiên cường tổ chức hàng ngàn lượt khám bệnh cộng đồng miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Hàng chục chuyến xe chở theo nghĩa tình đồng bào đã xé màn đêm hướng về vùng tâm bão.

Dược sĩ Long Châu tại Hà Giang dù lội nước vẫn cố gắng trông coi, bảo vệ nhà thuốc.

Ngay trong lúc thiên tai hoành hành, các nhà thuốc Long Châu vẫn mở cửa ngày đêm phục vụ khách hàng. Có lúc, ngập lụt sâu, dược sĩ phải lội nước, cấp tốc đóng gói dược phẩm đưa lên cao để giảm thiểu thiệt hại. Khó khăn là thế nhưng không ai bỏ cuộc, vì họ biết rằng mỗi nhà thuốc chính là một điểm tựa sức khỏe của người dân trong những ngày giông bão.

Thưởng Tết tăng mạnh: Sự ghi nhận bằng hành động

Chính sách thưởng Tết tăng trong năm nay là cam kết rõ ràng của hệ thống, khẳng định sự hy sinh và cống hiến luôn được trân trọng và đền đáp xứng đáng. Mỗi con số không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh, mà còn là sự ghi nhận cho hàng triệu giờ làm việc, những ca trực kéo dài và tinh thần "khách hàng trước hết" mà đội ngũ y tế Long Châu đã bền bỉ giữ gìn.

Đội ngũ y tế vững chuyên môn, làm việc trách nhiệm và luôn tận tâm chăm sóc cộng đồng.

Bên cạnh khoản thưởng Tết, trong năm vừa qua, Long Châu đã chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, ghi nhận và phúc lợi dành cho người lao động. Doanh nghiệp xem đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, khi chất lượng dịch vụ y tế bắt đầu từ sự an tâm và ổn định của đội ngũ nhân sự. Với Long Châu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng không thể tách rời việc chăm lo đầy đủ cho chính những người làm nghề y, cả về thu nhập, môi trường làm việc lẫn cơ hội phát triển dài hạn.

Hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng đang trở thành điểm tựa sức khỏe vững vàng của hàng triệu gia đình Việt.

Tri ân hôm nay - tiếp sức cho hành trình dài phía trước

Đại diện Long Châu bày tỏ: "Sự tri ân hôm nay không chỉ để nhìn lại một năm đã qua, mà còn để cùng nhau vững bước trên hành trình chăm sóc sức khỏe người Việt bằng chuyên môn, bằng trái tim và bằng trách nhiệm xã hội bền vững."

Bước sang năm mới, Long Châu tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc nơi sự tận tâm, chuyên môn và tinh thần phục vụ cộng đồng được đề cao hàng đầu. Đó cũng là nền tảng để đội ngũ chuyên viên y tế, nhân viên Long Châu tiếp tục vững tâm với nghề, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, tự hào với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Cùng thời điểm, cán bộ nhân viên khối cửa hàng FPT Shop - "người anh em" trong FPT Retail cũng sẽ nhận mức thưởng Tết tốt hơn so với năm trước. Điều này cho thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh và nỗ lực chung của toàn hệ thống.