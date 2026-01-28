Thống trị mảng công nghệ giao thông minh, ELCOM báo lãi 2025 cao nhất 15 năm, mục tiêu dẫn đầu thị trường camera AI tỷ USD ở Việt Nam

Ước tính kết quả kinh doanh năm 2025, ELCOM ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 1.518 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 800 tỷ đồng năm ngoái. Nhờ kiểm soát chi phí, ELCOM ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 128 tỷ đồng, tăng trưởng 29,3% so với 2024. Với kết quả này, ELCOM nối dài chuỗi năm tăng trưởng lợi nhuận lên 4 năm liên tiếp.

Năm 2025, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.160 tỷ đồng và lãi sau thuế 126 tỷ đồng. Theo đó, ELCOM đã vượt 30,84% chỉ tiêu doanh thu và gần 2% mức lợi nhuận đề ra. Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh tập đoàn công nghệ lớn trên thị trường như FPT mới đây công bố việc không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đề ra năm vừa qua.

Với việc duy trì đà tăng trong 4 năm liên tiếp, lợi nhuận sau thuế của ELCOM vươn lên cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Đây là kết quả đến từ việc công ty công nghệ này có một năm 2025 dự thầu và trúng thầu cao kỷ lục nhờ thế mạnh vượt trội trong mảng giao thông thông minh (ITS).

ELCOM là công ty công nghệ có tuổi đời hơn 30 năm, được thành lập năm 1995. Năm 2010, công ty đưa cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Năm 2022 đánh dấu bước ngoặt lớn khi công ty đổi tên cũng đồng thời vươn lên dẫn đầu thị trường giao thông thông minh (ITS) khi làn sóng này nở rộ tại Việt Nam.

Dữ liệu từ báo cáo phân tích được Chứng khoán BIDV công bố giữa năm 2024, ELCOM chiếm tới 60% thị phần ITS tại Việt Nam. Thị phần này tiếp tục tăng lên 8 0% năm 2025 , củng cố vị thế dẫn đầu thị trường giao thông thông minh tại Việt Nam.

Cụ thể, t ại dự án cao tốc Bắc - Nam, hệ thống ELCOM ITS đã được sử dụng trên 80% tuyến cao tốc Bắc - Nam. Trên quy mô toàn tuyến, hệ thống đã được triển khai tại 29 tỉnh, thành phố, giám sát hơn 1.000 km cao tốc

Với mảng ITS, ELCOM cung cấp các sản phẩm, giải pháp như trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh, phần mềm quản lý, hệ thống camera, camera AI giám sát, hệ thống kiểm soát tải trọng xe tự động (eWIM), thu phí điện tử không dừng (ETC) cho cao tốc và nội đô, hệ thống giám sát và điều hành tàu thuyền cho đường thủy nội địa và đường biển.

Giai đoạn 1 thi công ITS với các đoạn tuyến trên cao tốc Bắc Nam, ELCOM và liên danh đã triển khai 5/6 dự án với tổng giá trị gần 700 tỷ đồng. Ở giai đoạn 2, công ty và liên danh đặt kê hoạch trúng 7/9 gói thầu, ước tính giá trị gần 900 tỷ đồng.

Song song ITS cao tốc, ELCOM đang đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong mảng giao thông thông minh nội đô , cung cấp và lắp đặt camera AI cho các đô thị lớn. Doanh nghiệp định hướng phát triển Camera AI không chỉ như thiết bị ghi hình, mà là “cảm biến thông minh” nằm trong tổng thể hệ sinh thái giao thông và đô thị thông minh, với khả năng tích hợp từ phần cứng, thuật toán AI đến nền tảng phần mềm trung tâm điều hành . Các giải pháp Camera AI của ELCOM phục vụ nhiều bài toán thực tiễn như giám sát và xử lý vi phạm giao thông, nhận diện phương tiện và hành vi, hỗ trợ quản lý an ninh đô thị …

Trong thời gian qua, ELCOM đã triển khai một số dự án ITS nội đô/camera AI tại các tỉnh thành như TP HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế, Nghệ An, Bình Dương, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai…

Theo IMARC Group, thị trường camera CCTV Việt Nam đạt khoảng 516 triệu USD năm 2024, tăng lên gần 2,5 tỷ USD vào năm 2033, với tỷ lệ tăng trưởng kép 19,12%/năm. Tỷ lệ tăng trưởng cao xuất phát từ việc mật độ Camera AI ở các đô thị trong nước còn rất thấp so với quốc tế, như Chennai (Ấn Độ, 657 camera/km2), London (Anh, 339 camera/km2).

Trung Quốc có tới 700 triệu camera CCTV, chiếm một nửa con số của toàn cầu. Trong khi đó, Hà Nội đang có hệ thống 1.837 camera AI ( 1 camera AI phục vụ khoảng 1,83 km2) , và mục tiêu 40.000 chiếc, tức gấp 21 lần hiện tại. Do đó, ELCOM đặt kỳ vọng lớn vào thị trường Camera AI, vươn lên trở thành đơn vị tiên phong trong mảng này theo chia sẻ với cổ đông tại sự kiện tổ chức trong quý III/2025.

Chia sẻ về triển lược phát triển, Chủ tịch HĐQT Phan Chiến Thắng cho biết, ELCOM đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 doanh thu tăng trưởng 20% mỗi năm, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 25 - 30% mỗi năm. Mục tiêu đến năm 2030, doanh thu ELC đạt 3.600 tỷ đồng, EPS 1.600 đồng, vốn hoá gần 10.000 tỷ đồng.