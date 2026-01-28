Hãng bay của Sun Group tăng vốn từ 1.000 tỷ lên 7.300 tỷ đồng sau 3 tháng khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên

Ngày 12/12/2025, Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ quy mô lớn, nâng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 7.300 tỷ đồng, tương ứng bổ sung thêm 6.300 tỷ đồng.



Sau khi tăng vốn, cơ cấu sở hữu của Sun PhuQuoc Airways bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời nắm giữ 19,5% vốn điều lệ; Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc sở hữu 1,3%.

Ba cổ đông cá nhân gồm ông Trịnh Hải Đông (18,5%), ông Huỳnh Phan Hoàng Nhật Thiên (27%) và ông Nguyễn Xuân Hậu nắm tỷ lệ lớn nhất với 33,6%.

Dự án hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 20/5/2025. Đến ngày 1/11/2025, hãng chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên đến Phú Quốc.

Là hãng bay thuộc hệ sinh thái Sun Group, Sun PhuQuoc Airways định hướng phát triển mạng bay kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế – du lịch trong và ngoài nước. Chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng 8/2025 đến tháng 2/2026, hãng đã mở rộng đội tàu bay từ con số 0 lên 9 chiếc, với độ tuổi trung bình thấp.



Hiện Sun PhuQuoc Airways đang khai thác các đường bay nội địa gồm Hà Nội – Phú Quốc, TP. HCM – Phú Quốc, Đà Nẵng – Phú Quốc. Bên cạnh đó, tuyến Cam Ranh – Phú Quốc dự kiến khai thác từ ngày 15/3/2026.

Ngoài các đường bay trục xoay quanh Phú Quốc, hãng cũng tham gia khai thác tuyến có nhu cầu lớn Hà Nội – TP. HCM và lên kế hoạch mở thêm các đường bay Hà Nội – Đà Nẵng, TP. HCM – Đà Nẵng từ tháng 5/2026.



Không chỉ trong nước, Sun PhuQuoc Airways dự kiến sớm khai thác đường bay đầu tiên từ Phú Quốc đi Đài Bắc (Taipei) từ ngày 29/3/2026.



Việc Sun PhuQuoc Airways mạnh tay tăng vốn diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam liên tục xuất hiện các “tân binh”.



Cụ thể, tháng 8/2025, LOTHA Airlines được thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, đặt trụ sở tại xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, khu vực lân cận sân bay Long Thành.



Tiếp đó, đến tháng 11/2025, Crystal Bay Airlines chính thức gia nhập thị trường với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông sáng lập, CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, chiếm 94% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đức Chi góp 15 tỷ đồng (5%) và ông Bùi Tường Chi góp 3 tỷ đồng (1%). Hiện ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Chủ tịch HĐQT, trong khi ông Bùi Tường Chi đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc.