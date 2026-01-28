Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

F88 báo lãi 907 tỷ đồng năm 2025, tăng gấp đôi năm trước

28-01-2026 - 15:16 PM | Doanh nghiệp

F88 báo lãi 907 tỷ đồng năm 2025, tăng gấp đôi năm trước

Tính đến ngày 31/12/2025, dư nợ gốc cho vay khách hàng của F88 đạt 7.216 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với doanh thu quý IV/2025 của F88 đạt gần 1.209 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay đạt gần 1.045 tỷ đồng, chiếm 86,4% tổng doanh thu, trong khi mảng bảo hiểm đóng góp 149 tỷ đồng, tương đương 12,2%, với mức tăng trưởng lần lượt 51% và 62% so với quý IV/2024.

Lợi nhuận trước thuế đạt 304 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, số lượng khách hàng vay mới đạt gần 76.700, tăng 26% so với cùng kỳ, trong khi số hợp đồng mở mới đạt 269.000, tăng 98% so với quý IV/2024.

Đáng chú ý, tỷ lệ số lượng hợp đồng của khách hàng quay lại (sử dụng dịch vụ từ hai lần trở lên) tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, từ 58% trong quý I/2025 lên 67% vào quý IV/2025, phản ánh mức độ hài lòng ngày càng cao của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của F88.

Lũy kế cả năm 2025, F88 ghi nhận 907 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 102% so với năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, dư nợ gốc cho vay khách hàng của F88 đạt 7.216 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm.

Riêng trong quý IV/2025, giải ngân đạt 4.991 tỷ đồng, tăng 40% so với quý IV/2024, đánh dấu mức giải ngân cao nhất kể từ khi thành lập. Tổng giải ngân lũy kế cả năm 2025 đạt 16.476 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, tỷ lệ thanh toán đúng hạn được duy trì quanh mức 84%. Tỷ lệ xóa sổ thuần (Net Write-off) trên dư nợ bình quân đạt 3,1%/quý, tăng nhẹ so với các quý trước, chủ yếu do tác động bất thường của bão lũ kéo dài đến tháng 11, làm ảnh hưởng tạm thời đến khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng tại các khu vực chịu tác động.

Tỷ lệ CIR đạt 45,3% trong quý IV/2025, cải thiện so với mức 48,7% của quý IV/2024.

Tính đến cuối quý IV/2025, F88 sở hữu 950 phòng giao dịch trên toàn quốc, tăng thêm 82 phòng giao dịch so với đầu năm, vượt mục tiêu đề ra cho năm 2025 (888 phòng giao dịch).

Tăng gần 100% sau 5 phiên trần liên tục, F88 chính thức đạt vốn hóa 1 tỷ USD, tài sản Chủ tịch Phùng Anh Tuấn lên hơn 3.200 tỷ đồng

Phụng Tiên

