Ra mắt hệ sinh thái AI Camera "Make in Vietnam" với hơn 1.000 thuật toán AI: Công cụ giúp F88 quản trị rủi ro và tối ưu vận hành gần 900 phòng giao dịch

Nền tảng AI Vision với hơn 1.000 thuật toán AI

Chiều 12/11, Công ty Cổ phần Công nghệ HANET (HANET Technology), thành viên thuộc Tập đoàn Công nghệ G-Group, chính thức tổ chức sự kiện công nghệ AI VISION DAY 2025 với chủ đề: “Kiến tạo cuộc sống an toàn”.

Tại sự kiện, HANET giới thiệu Hệ sinh thái AI Camera chuyên dụng với danh mục thiết bị đa dạng cho trong nhà/ngoài trời, giao thông, khu dân cư, nhà máy, bán lẻ, ngân hàng, trường học, khu công nghiệp, trại giam… tạo nền tảng thu nhận và xử lý hình ảnh độ tin cậy cao, với tốc độ nhận diện chưa đến 0,2 giây.

Ví dụ như thiết bị AI Camera S200 PRO - ứng dụng trong quản lý giao thông với các tính năng vượt trội như phát hiện tốc độ và nhận diện biển số xe chính xác với tốc độ di chuyển lên đến 300 km/h, đảm bảo độ chính xác trong mọi tình huống giao thông. Hệ thống giúp phân loại phương tiện (xe máy, ô tô, xe tải…) và phân tích mật độ giao thông trên từng làn đường, cung cấp dữ liệu hữu ích để các cơ quan chức năng quản lý hiệu quả hơn. S200 PRO có khả năng bao phủ đồng thời 4 làn đường, tối ưu hóa chi phí đầu tư tại các tuyến đường lớn.

Thiết bị RAR-HANET (được phát triển bởi Trung tâm RAR thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công An và HANET Technology) - ứng dụng căn cước công dân/VNeID và nhận diện khuôn mặt để quản lý ra vào và an ninh. Thiết bị đã phục vụ tại các sự kiện trọng đại cấp quốc gia như Triển lãm Quốc gia - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I …

Điểm nhấn tại sự kiện là nền tảng AI Vision “Make in Vietnam” với hơn 1.000 thuật toán AI do HANET Technology phát triển.

Các kịch bản được thiết kế và tùy biến linh hoạt, giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai như một giải pháp an ninh “may đo” kết hợp nhiều bài toán AI phù hợp hiện trường: phát hiện đối tượng, nhận dạng đặc điểm, nhận diện hành vi, theo dõi mật độ, cảnh báo bất thường theo thời gian thực…

Ông Võ Đức Thọ, Tổng Giám đốc HANET Technology, nhấn mạnh: “Nếu trước đây phải qua nhiều giai đoạn từ khảo sát, nhận đề bài, đào tạo mô hình đến thử nghiệm mất thời gian hàng tháng, thì nay nền tảng có thể đáp ứng tới 90% nhu cầu doanh nghiệp trong thời gian ngắn chỉ chưa đến một tuần. Doanh nghiệp có thể đưa ra đề bài và thử nghiệm trực tiếp, rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí, trong khi vẫn kích hoạt và kết hợp linh hoạt nhiều bài toán AI cùng lúc.”

Đại diện HANET Technology cho biết thêm: “Chúng tôi muốn đưa AI trở thành công cụ sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp nhanh hơn, thông minh hơn và phù hợp với từng nhu cầu thực tế.” Theo đó, mỗi sản phẩm và “thuật toán AI” đều hướng tới ba kết quả đo lường được: giảm rủi ro an toàn, nâng hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm người dùng.﻿

Ứng dụng vào F88﻿

Ông Phạm Trần Long, Phó Tổng giám đốc F88

Công nghệ AI Vision đã được ứng dụng thành công trong dự án “Trung tâm điều hành thông minh (Smart Operation Center) tại F88, kết nối dữ liệu từ gần 900 phòng giao dịch trên cả nước, giúp chuỗi dịch vụ tài chính này tối ưu hóa quản lý và vận hành.

Ông Phạm Trần Long, Phó Tổng giám đốc của F88﻿ chia sẻ tại sự kiện, F88 hiện đang vận hành và cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính cho nhóm khách hàng bình dân với gần 900 phòng giao dịch trên toàn quốc.

F88 có 4 bài toán lớn cần giải quyết.

Thứ nhất, làm sao để nhất thể hóa quy trình, đảm bảo tính nhất quán và chất lượng trải nghiệm khách hàng trên gần 900 phòng giao dịch, đồng thời khi mở rộng hệ thống, F88 cần tối ưu về nhân sự, quản trị.

Thứ hai, làm sao các chuyên gia tại hội sở có thể tác động trực tiếp, nhanh chóng và ra quyết định tại quầy.

Thứ ba, khả năng kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng.

Cuối cùng, đảm bảo an toàn an ninh cho phòng giao dịch sau giờ vận hành khi không có đội ngũ bảo vệ này.

Để giải quyết 4 bài toán này, F88 đã hợp tác với HANET để phát triển nền tảng công nghệ cũng như tăng cường ứng dụng camera AI của HANET trong việc hỗ trợ quản trị vận hành và nâng cao hiệu quả của F88.

Thông qua Trung tâm Điều hành Thông minh, F88 giải quyết bốn bài toán nêu trên như sau:

Toàn bộ cái quy trình vận hành của F88 sẽ được hiển thị theo thời gian thực. Toàn bộ các hoạt động tại phòng giao dịch, bao gồm cả việc khách hàng vào, khách hàng ra, đến thời điểm ra được hợp đồng, việc nhân sự có tiếp đón đúng chuẩn, tư vấn cho khách hàng theo đúng kịch bản hay không, ... đối với trung tâm điều hành thông minh, đối với hệ thống camera, F88 đã giải quyết một cách toàn diện và nhất quán được cái hoạt động vận hành cũng như triển khai về dịch vụ trên toàn quốc.

Thông qua việc này, F88 đã tối ưu được nhân sự và chi phí. Trong thời gian tới, F88 có mở thêm 300, 400 phòng giao dịch cũng không cần tăng nhân sự.

Bên cạnh đó, tại hội sở, các chuyên gia tại hội sở có thể xuống giao tiếp trực tiếp với các phòng giao dịch. Điều đấy tạo ra sự giao tiếp hai chiều, thời gian thực, F88 bớt được rất nhiều thời gian lập báo cáo hay là làm "khách hàng bí mật" và phân tích mà có thể hành động luôn và giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phòng giao dịch theo từng chủ đề.

Về quản trị rủi ro, với sản phẩm camera AI, F88 có thể nhận diện được là khách hàng mới hay khách hàng cũ quay lại, khách hàng nằm trong blacklist và có nhiều đánh giá về hành vi để phân loại hành vi nào là những hành vi mang tính chất rủi ro. Từ đó, F88 có thể kiểm soát quyết định giải ngân, hỗ trợ cho nhân viên tốt hơn, giúp F88 có chỉ số rủi ro rất tốt.

Về bảo vệ an toàn của phòng giao dịch sau cái giờ vận hành, F88 không có đội ngũ bảo vệ lớn nên trước đây phải có hàng chục người trực camera xuyên đêm, nhưng với hệ thống camera AI, đội ngũ an ninh của F88 chỉ cần 2,3 nhân sự giúp tối ưu vận hành trong vấn đề an toàn, an ninh.