Dabaco báo lãi 2025 trên 1.500 tỷ, tăng gấp đôi năm ngoái dù lợi nhuận quý 4/2025 giảm 38%

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2025 đạt 3.729 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 148,6 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 14,7% xuống còn 12%.



Cụ thể, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 14,8%, tương ứng giảm 78,3 tỷ đồng, còn 452 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng nhẹ 4,7%, đạt 21,5 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính giảm 10,2% xuống 63,49 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 4,6%, lên mức 232 tỷ đồng. Các khoản mục khác biến động không đáng kể.



Lý giải nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm trong quý IV, Dabaco cho biết giá heo hơi thấp hơn cùng kỳ đã khiến kết quả kinh doanh của các công ty chăn nuôi heo trong tập đoàn giảm 76,4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, mảng chăn nuôi gà ghi nhận lợi nhuận 53,4 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 88,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.



Lũy kế cả năm 2025, Dabaco Việt Nam đạt doanh thu 14.897 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.507 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ và đây cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.



Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Dabaco Việt Nam đạt 15.976 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6.358 tỷ đồng (40% tổng tài sản), tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 2.271 tỷ đồng (14%).



Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Dabaco tại cuối năm 2025 đạt 5.876 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm và tương đương 72,8% vốn chủ sở hữu.



Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng ngày 28/1, cổ phiếu DBC tăng lên mức 28.600 đồng/cổ phiếu.