KẾT QUẢ KINH DOANH
Hậu chia tay "khách sộp" Vietjet, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn báo lãi quý 4/2025 giảm 45%

29-01-2026 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Đây là quý thứ ba liên tiếp SGN ghi nhận kết quả kém khả quan, chủ yếu do Vietjet – đối tác đóng góp gần 40% doanh thu năm 2024 chấm dứt hợp tác tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong quý 4/2025, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã CK: SGN) ghi nhận sự suy giảm lớn từ doanh thu, biên lợi nhuận gộp cho tới lãi ròng.

Công ty ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2025 gần 356 tỷ đồng, giảm gần 9% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 giảm gần 45%, chỉ còn 43 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp rơi mạnh từ 32% (quý 4/2024) xuống còn 21%.

Hiện công ty phục vụ mặt đất tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và chuẩn bị cho Long Thành.

Theo cơ cấu từng đơn vị, tác động từ việc Vietjet tự phục vụ mặt đất tại Tân Sơn Nhất thể hiện rõ nét khi chi nhánh TPHCM lỗ ròng hơn 2 tỷ đồng trong năm 2025, dù đã ghi nhận hơn 10 tỷ đồng doanh thu tài chính. Trước đó, năm 2024, đơn vị này lãi 48 tỷ đồng.

Ngược lại, chi nhánh Đà Nẵng trở thành điểm sáng khi mang về gần 40 tỷ đồng lãi ròng, tăng gấp đôi so với năm trước. Cam Ranh lãi khoảng 9 tỷ đồng, trong khi Long Thành ghi nhận gần 1 tỷ đồng lợi nhuận, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính.

Đây là quý thứ ba liên tiếp SGN ghi nhận kết quả kém khả quan, chủ yếu do Vietjet – đối tác đóng góp gần 40% doanh thu năm 2024 chấm dứt hợp tác tại sân bay Tân Sơn Nhất, gồm tự phục vụ mặt đất từ ngày 20/4/2025 và ngừng dịch vụ sân đỗ quốc tế từ 1/11/2025.

Bên cạnh đó, trong kỳ SGN còn gia tăng chi phí xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm khách hàng mới, đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT và an ninh mạng, đồng thời trích lập dự phòng 100% công nợ phải thu của Vietravel Airlines.

Ở chiều tích cực, Công ty cho biết sản lượng phục vụ các hãng hàng không quốc tế tăng trưởng tốt, đồng thời có thêm khách hàng mới như Sun Phú Quốc Airways (9G) từ 1/11/2025 và United Airlines (UA) từ 26/10/2025.

Khép lại năm 2025, SGN ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.480 tỷ đồng và lãi ròng 208 tỷ đồng, giảm lần lượt 2% và 23% so với năm trước.

Kết quả này vượt nhẹ kế hoạch doanh thu và vượt 46% kế hoạch lợi nhuận sau thuế khi Công ty đã điều chỉnh giảm sâu chỉ tiêu lợi nhuận sau thông tin Vietjet chấm dứt hợp đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu SGN giảm còn 60.300 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

