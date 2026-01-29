Masan Consumer: Chiến lược Retail Supreme bắt đầu mang về kết quả, doanh thu và lợi nhuận quay trở lại chu kỳ tăng trưởng manh mẽ từ 2026

Năm 2025, câu chuyện của Masan Consumer không chỉ về những con số tài chính, mà là cuộc "đại phẫu" toàn diện hệ thống phân phối để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng bền vững giai đoạn 2026-2030.

Kết thúc năm 2025, MCH ghi nhận doanh thu thuần đạt 30.557 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với năm trước. Tuy nhiên, biên lợi nhuận hoạt động (EBIT) vẫn giữ vững ở mức 24% và biên lợi nhuận ròng đạt 22,1%. Tín hiệu hồi phục mạnh mẽ đã xuất hiện trong Quý 4/2025 với doanh thu tăng trưởng 3,7% đạt 9.275 tỷ đồng, khẳng định lộ trình "lùi một bước để tiến dài" đã đi đúng hướng.

Retail Supreme: Thay đổi bản chất vận hành và số hóa kênh GT

Trọng tâm của sự chuyển dịch này chính là chiến lược Retail Supreme – trụ cột cốt lõi trong lộ trình Digital 4P của Masan. Ông Trương Công Thắng, Tổng Giám đốc MCH, nhấn mạnh: "Sự thay đổi này tác động sâu sắc tới bản chất kinh doanh và cách chúng tôi vận hành trên thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh to lớn trong 5-10 năm tới".

Thông qua việc kết nối trực tiếp với nhà bán lẻ, dự án đã giúp tăng số lượng điểm bán bao phủ trực tiếp lên khoảng 413.000 điểm (tăng 65%). Thành công lớn nhất là giảm tỷ lệ phụ thuộc vào kênh sỉ từ 60% xuống còn 33%, giúp giải tỏa hàng tồn kho và đảm bảo "độ tươi mới" (freshness) của sản phẩm khi thời gian tồn kho tại nhà phân phối chỉ còn khoảng 10 ngày.

MCH đã quy hoạch lại 3.500 đại diện kinh doanh, giao quyền làm chủ địa bàn và tăng thu nhập trung bình từ 14 triệu lên 20 triệu đồng/tháng. Kết quả là năng suất tăng vọt: số điểm bán mỗi nhân viên quản lý tăng 40% và số lượng sản phẩm trên mỗi đơn hàng tăng 70%. Đặc biệt, chi phí phục vụ (cost to serve) từ nhà máy đến điểm bán vẫn duy trì ở mức cạnh tranh dù đã nâng cấp toàn diện dịch vụ.

Chiến lược Retail Supreme giúp MCH kết nối trực tiếp với 413.000 điểm bán

Retail Supreme cũng là bệ phóng cho mô hình "Hội viên doanh nhân". Từ 180.000 thành viên vào tháng 11/2025, hệ thống đã nhanh chóng đạt 290.000 hội viên vào tháng 12, đóng góp trực tiếp 12% vào tăng trưởng doanh số của các điểm bán lẻ này.

Masan Consumer tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt thông qua chiến lược đổi mới sáng tạo (Innovation). Bà Lê Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc phụ trách R&D, chia sẻ công ty đã kết nối mạng lưới chuyên gia quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan để mang công nghệ "Best-in-class" về Việt Nam. Chỉ riêng Quý 4/2025, MCH tung thành công 8 sản phẩm mới, đóng góp hơn 200 tỷ đồng doanh thu chỉ trong tháng 12.

"Retail Supreme cho phép chúng tôi tung hàng mới có mật độ dày đặc liên tục với tỷ suất thành công vượt trội so với trước đây," ông Trương Công Thắng khẳng định. Quy trình thử nghiệm tại hệ thống WinCommerce (PoT - Point of Test) trước khi đưa ra thị trường đại chúng đã giúp tối ưu hóa hiệu quả cho từng lần ra mắt.

Chi tiết các mảng kinh doanh: Cao cấp hóa và mở rộng địa bàn

Thực phẩm tiện lợi: Dẫn dắt bởi Omachi với doanh thu năm 2025 đạt gần 5.000 tỷ đồng (tăng 16,1%). Phân khúc cao cấp chiếm tới 55% doanh thu ngành hàng. Chiến lược tiếp theo là chiếm lĩnh thị trường "bữa ăn hoàn chỉnh" (complete meal) và các dòng sản phẩm "quán xá Châu Á" để thay thế thói quen ăn ngoài.

Gia vị: Doanh thu đạt 10.405 tỷ đồng. Đà suy giảm đã thu hẹp đáng kể trong Quý 4 khi nước mắm và tương ớt phục hồi theo mô hình phân phối mới. MCH đang chuẩn bị tung ra 120 SKU "giải pháp nấu ăn" (cooking solution) và các dòng nước mắm đặc sản vùng miền như Nam Ngư Phú Quốc, Cát Hải.

Phân khúc cao cấp của Omachi dẫn dắt sự tăng trưởng của ngành thực phẩm tiện lợi





Hóa mỹ phẩm (HPC): Ghi nhận mức bứt phá doanh thu 14,3% (đạt 2.174 tỷ đồng). Các thương hiệu Chanté và Homey đang chiếm lĩnh quầy kệ GT sau khi thử nghiệm thành công tại WinCommerce.

Đồ uống & Cà phê: Đồ uống đạt doanh thu 4.901 tỷ đồng, kỳ vọng bùng nổ trong năm 2026 khi Retail Supreme mở rộng sang kênh On-premise (tiêu dùng tại chỗ) từ tháng 2/2026. Mảng Cà phê cải thiện biên lợi nhuận gộp lên 31,6% nhờ các dòng cao cấp như VinaCafé F-Robusta và Wake-up Tây Nguyên.

Tham vọng "Go Global" và mục tiêu 2026

Hoạt động kinh doanh quốc tế duy trì đà tăng trưởng 26,8% trong năm 2025. Chiến lược của MCH là nâng giá trị nước mắm Việt Nam trên trường quốc tế từ mức 1,2 USD lên 3 USD/lít vào năm 2030.

Bước sang năm 2026, MCH đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu dự kiến 11% - 15%, đạt ngưỡng 33.800 đến 35.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu tăng trưởng từ 10% đến 15%. Với khởi đầu bùng nổ của tháng 1/2026 (doanh thu tăng 25-30%), Masan Consumer đang tự tin tiến tới mục tiêu bao phủ 1 triệu điểm bán và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường tiêu dùng Việt Nam.