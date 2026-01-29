Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phê bình liên danh nhà đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

29-01-2026 - 07:16 AM | Doanh nghiệp

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng phê bình liên danh nhà đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương do triển khai ì ạch, chậm tiến độ, yêu cầu chuyển sang trạng thái thực hiện quyết liệt với mốc thời gian và trách nhiệm cụ thể.

Ngày 28/1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã có kết luận liên quan đến tiến độ triển khai dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo đó, tại buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông Phương Thành, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đã thẳng thắn phê bình việc triển khai dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương quá chậm và thiếu quyết liệt

Phê bình liên danh nhà đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc cùng liên danh nhà thầu làm cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác chuẩn bị đầu tư của nhà đầu tư chậm hơn nhiều so với kế hoạch đề ra, thiếu chủ động phối hợp với địa phương. Từ tháng 6/2025 đến nay, dự án mới chỉ hoàn thành một số phần việc như nộp tiền trồng rừng thay thế; công tác rà phá bom mìn mới đạt khoảng 20% khối lượng; thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công chưa hoàn thành đúng tiến độ; bộ máy tổ chức, nhân sự của nhà đầu tư chậm kiện toàn, chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhà đầu tư phải chuyển sang trạng thái triển khai thực chất, kèm theo các nhiệm vụ, mốc thời gian cụ thể. Trước mắt, khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí văn phòng điều hành dự án tại khu vực Đà Lạt và thành lập các văn phòng hiện trường tại các địa phương liên quan.

Việc bố trí văn phòng phải báo cáo rõ địa điểm, cơ cấu tổ chức, danh sách nhân sự, phân công nhiệm vụ và đầu mối liên hệ, gửi Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, hoàn thành trong tháng 1/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu nhà đầu tư xây dựng kế hoạch và sơ đồ tiến độ chi tiết ngay trong tháng 1/2026, xác định rõ từng khâu, từng hạng mục trọng tâm, gửi Ban Quản lý dự án số 1 và Sở Xây dựng thẩm định. Kế hoạch phải bám sát thực tế, tránh hình thức, có thứ tự ưu tiên rõ ràng.

Phê bình liên danh nhà đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương- Ảnh 2.

Ảnh phối cảnh dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được giao làm đầu mối chính, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ; tổ chức họp định kỳ với nhà đầu tư; rà soát các vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, an ninh trật tự; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và đề xuất biện pháp xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và đề xuất chế tài xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp UBND các xã, phường lập kế hoạch bàn giao mặt bằng chi tiết theo từng khu vực, từng mốc thời gian, ưu tiên các vị trí trọng điểm để sớm có mặt bằng sạch phục vụ thi công. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mỏ vật liệu, khoáng sản, bãi đổ thải, bảo đảm nguồn cung cho dự án và không để ách tắc vì thủ tục.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài hơn 73km, đi qua địa bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và TP Bảo Lộc cũ (tỉnh Lâm Đồng). Dự án được khởi công ngày 29/6/2025, với tổng mức đầu tư gần 18.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công - tư.

Theo Thái Lâm

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây 4 công trình khổng lồ ở 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc của Hà Nội

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây 4 công trình khổng lồ ở 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc của Hà Nội Nổi bật

Hậu chia tay "khách sộp" Vietjet, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn báo lãi quý 4/2025 giảm 45%

Hậu chia tay "khách sộp" Vietjet, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn báo lãi quý 4/2025 giảm 45% Nổi bật

PVS báo lãi hơn 950 tỷ đồng trong quý 4/2025, tăng 73%

PVS báo lãi hơn 950 tỷ đồng trong quý 4/2025, tăng 73%

00:07 , 29/01/2026
Dabaco báo lãi 2025 trên 1.500 tỷ, tăng gấp đôi năm ngoái dù lợi nhuận quý 4/2025 giảm 38%

Dabaco báo lãi 2025 trên 1.500 tỷ, tăng gấp đôi năm ngoái dù lợi nhuận quý 4/2025 giảm 38%

00:03 , 29/01/2026
Một doanh nghiệp bánh pía xây liên hoa bảo tháp 3 tầng ở Cần Thơ

Một doanh nghiệp bánh pía xây liên hoa bảo tháp 3 tầng ở Cần Thơ

00:02 , 29/01/2026
Cập nhật BCTC quý 4/2025: MB báo lãi trước thuế quý 4 hơn 11.000 tỷ đồng, một công ty điện lãi năm 2025 gấp 5 lần năm trước

Cập nhật BCTC quý 4/2025: MB báo lãi trước thuế quý 4 hơn 11.000 tỷ đồng, một công ty điện lãi năm 2025 gấp 5 lần năm trước

00:01 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên