Nỗi lo của Chủ tịch Lê Phước Vũ: Khi tôn mạ không còn là "con gà đẻ trứng vàng" của Hoa Sen

Sự lo ngại của người đứng đầu Tập đoàn Hoa Sen (HSG) được phản ánh rõ nét qua bức tranh tài chính niên độ 2024 - 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025).

Dù doanh thu thuần đạt 36.538 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chạm mốc 732 tỷ đồng, các chỉ số bắt đầu chuyển dịch tiêu cực vào giai đoạn cuối năm.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế quý 4 của niên độ này chỉ đạt khoảng 85 tỷ đồng, ghi nhận mức sụt giảm tới 69% so với quý liền trước.

Xét về cơ cấu mảng kinh doanh, báo cáo của Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) cho thấy mảng tôn mạ vẫn đóng góp chủ lực với 29.230 tỷ đồng (80% tổng doanh thu), theo sau là ống thép với 5.115 tỷ đồng (14%) và mảng nhựa đạt 1.461 tỷ đồng (4%).

Tuy nhiên, FPTS chỉ ra rằng "động cơ" chính của tập đoàn là xuất khẩu đang chịu tổn thương trực tiếp. Việc Bộ Thương mại Mỹ công bố mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cuối cùng đối với thép chống ăn mòn từ Việt Nam đã tạo ra rào cản thuế quan lên tới hơn 110% đối với sản phẩm của Hoa Sen.

Điều này khiến doanh nghiệp gần như mất đi lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ, vốn từng là "mỏ vàng" mang lại biên lợi nhuận cao.

Trước áp lực này, Chủ tịch Lê Phước Vũ đã khẳng định: “Với bối cảnh thế giới bất ổn hiện nay, lấy thị trường nội địa là chính, không hướng ra ngoài và Hoa Sen sẽ tập trung thị trường nội địa, tập trung mở rộng chuỗi Hoa Sen Home”.

Theo số liệu tài chính, doanh thu xuất khẩu niên độ qua đạt 16.344 tỷ đồng, mặc dù tăng 14,75% về giá trị tuyệt đối nhưng tỷ trọng đã giảm xuống còn 45%.

Tại nội địa, Hoa Sen chịu sức ép lớn từ dự án Dung Quất 2 của Hòa Phát, làm gia tăng cạnh tranh từ các đối thủ sản xuất khép kín.

Theo FPTS, chi phí HRC của tập đoàn dự phóng tăng trung bình +1,7%/năm đến niên độ 2030 do phải phụ thuộc vào nguồn cung nội địa. Nguyên nhân đến từ thuế chống bán phá giá và các cuộc điều tra phòng vệ thương mại đối với HRC Trung Quốc kéo dài đến năm 2030, trực tiếp triệt tiêu lợi thế nguyên liệu giá rẻ của Hoa Sen.

Để thoát khỏi vòng xoáy chu kỳ thép, giải pháp chiến lược của ông Lê Phước Vũ là tập trung toàn lực vào hệ sinh thái Hoa Sen Home. FPTS đánh giá thực trạng thị trường bán lẻ vật liệu xây dựng và nội thất Việt Nam hiện nay đang cực kỳ phân mảnh với hơn 80% thị phần nằm trong tay các cửa hàng nhỏ lẻ truyền thống.

Khai trương Trụ sở CTCP Hoa Sen Home tại 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Tương lai của ngành này sẽ chuyển dịch sang mô hình chuỗi bán lẻ hiện đại tương tự như lộ trình của ngành điện máy hay dược phẩm trước đây. Việc chuyển đổi các chi nhánh cũ thành siêu thị chuyên nghiệp với danh mục 15.000 sản phẩm là cách để Hoa Sen lấp đầy "khoảng trống" thị trường và tiếp cận biên lợi nhuận ổn định hơn.

Tầm nhìn cho niên độ tài chính 2025 - 2026 của ban lãnh đạo là ưu tiên cho bảng cân đối kế toán và đẩy mạnh tốc độ chiếm lĩnh thị trường bán lẻ. FPTS nhận định, nếu lộ trình IPO Hoa Sen Home vào cuối năm 2026 thành công, đây sẽ là đòn bẩy giúp tập đoàn thay đổi hoàn toàn cách định giá trong mắt nhà đầu tư, chuyển từ một cổ phiếu chu kỳ ngành thép sang một doanh nghiệp bán lẻ.