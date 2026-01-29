Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh báo lãi 2025 tăng 145%

29-01-2026 - 11:30 AM | Doanh nghiệp

Theo doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ việc khách sử dụng dịch vụ cáp treo – xe trượt tăng, qua đó thúc đẩy doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2025 với tổng doanh thu trong quý đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận hơn 3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,45 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đạt hơn 367 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận 355 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 43,4 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm trước. Cùng với đà tăng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 33 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 26,46 tỷ đồng, tăng gần 145%.

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thành lập năm 2001, hoạt động chính trong lĩnh vực vận chuyển du khách, hàng hóa, vật tư bằng phương tiện cáp treo, máng trượt và các dịch vụ du lịch tại khu vực Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

Núi Bà Đen hiện là nơi hành hương, chiêm bái quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Hệ thống cáp treo hiện đại giúp du khách dễ dàng lên đỉnh núi ở độ cao 986 m trong vài phút. Cabin kính rộng rãi cho tầm nhìn toàn cảnh Tây Ninh từ trên cao với hồ Dầu Tiếng.

