Dịch vụ Cáp treo Bà Nà tăng vốn thêm 1.400 tỷ đồng lên 8.314 tỷ sau khi báo lãi ‘khủng’

CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 6.914 tỷ đồng lên 8.314 tỷ đồng, tức là thêm 1.400 tỷ đồng.

﻿Toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp đến từ nguồn vốn tư nhân.

Theo báo cáo của công ty gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lợi nhuận trước thuế tăng từ 568,8 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024 lên 999,4 tỷ đồng nửa đầu năm 2025. Cũng trong giai đoạn này, lợi nhuận sau thuế tăng từ 476,4 tỷ đồng lên 846,5 tỷ đồng.

Nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp tăng gần 5.000 tỷ đồng, từ 11.358,6 tỷ đồng lên 16.033 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả tăng chậm hơn, từ 21.654 tỷ đồng lên 23.625 tỷ đồng, chủ yếu vì nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm trong thời kỳ này.

CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà được thành lập vào năm 2007, gắn liền ﻿với khu du lịch Sun World Bà Nà Hills ở Đà Nẵng với Cầu Vàng. Tháng 3/2009, khu du lịch này được khai trương cùng với việc khánh thành tuyến cáp treo Suối Mơ - Bà Nà.